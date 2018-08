Banyoles reserva sòl per a un equipament escolar, social o una estació de bus

Trenta-quatre anys després de l'últim planejament i de nombroses modificacions puntuals, la reclamada i discutida actualització del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Banyoles es va aprovar ahir de forma incial, en un ple extraordinari al qual van assistir una quinzena de veïns.

El document, que ara se sotmetrà a informació pública fins a l'octubre, es va aprovar amb els vots de CiU, que governa amb majoria absoluta. El nou POUM ha incrementat la preservació d'una de les zones més sensibles de la ciutat, Sota Monestir, al voltant de la qual s'ha creat una plataforma ciutadana que en reclama la protecció. Ahir, l'equip de govern va assegurar que es vol «endreçar i programar el futur» d'aquesta zona d'hortes, tot preservant les «de més valor» perquè sigui el darrer gran àmbit d'extensió del nucli urbà».

Des de la regidoria d'Urbanisme, que assumeix Albert Tubert, es va destacar la reducció de la densitat general de tots els àmbits residencials i una ordenació global «que resolgui els buits urbans» i permeti «un creixement controlat». El pla urbanístic aprovat ahir preveu construir 2.613 habitatges, amb 724 de protecció oficial.

El nou planejament reserva terrenys per construir un centre educatiu, un centre cívic polivalent o una possible estació d'autobusos, que l'Ajuntament decidirà en funció de «possibles necessitats futures», tal com va matisar el govern local.

El document especifica que es potenciarà la relació entre l'estany –un espai que «es preserva i es potencia»–, el nucli antic i el Monestir «amb eixos comercials i de vianants»; així com es vol millorar l'accés al centre, descongestionar el trànsit, acabar una xarxa de carrers amb circulació restringida per connectar barris perifèrics i equipaments i, també, desenvolupar l'entramat de carrils bicis. Entre les obres destacades per l'equip de govern hi ha la reconversió del carrer Joan XXIII en el vial nord que connecti el centre amb els veïnats de Can Puig, Calaneta i Mas Palau; a més d'habilitar àrees per aparcar al costat del Monestir o de la Providència, al Barri Vell, i altres «bosses d'aparcament dissuasives a les entrades de la ciutat».

Pel que fa al patrimoni cultural i industrial de la capital del Pla de l'Estany, el POUM protegirà nous espais com la Cooperativa o la Farinera Surribas. El document inclou la catalogació de 44 masies dins el Pla especial de protecció.

El document que ahir es va portar al ple, després de diverses accions participatives, es va començar a treballar el novembre del 2012 i el seu avanç es va aprovar el setembre del 2014. Un cop superat el període d'informació pública, s'aprovarà provisinalement i es durà a la Comissió d'Urbanisme de Girona.