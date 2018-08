Creixen un 16% les denúncies per violència masclista el segon trimestre

Les denúncies per violència masclista han crescut més d'un 16% a les comarques de Girona entre abril i juny. La policia n'ha tramitades fins a 403, mentre que en l'anterior trimestre, n'havien gestionat 347. Es tracta d'unes xifres que segueixen força la tònica del l'any passat, quan les demandes per violència de gènere en l'àmbit de la parella van patir un increment global del 3,13%, assolint les 1.551 denúncies.

Les denúncies van patir un retrocés en els anys de la crisi econòmica, ja que segons han explicat els experts en diverses ocasions, no denunciaven no només per por sinó perquè eren dones que sovint duien un sou a casa i en canvi, el maltractador es trobava a l'atur i no volien deixar la família sense mitjans de subsistència econòmica.

Durant el segon trimestre de l'any, cal destacar que també han pujat un 24,2% el nombre de detencions per violència de gènere en l'àmbit de la parella a la demarcació. A la Regió Policial de Girona s'han arrestat fins a 159 majors d'edat i un de menor per delictes relacionats amb aquesta xacra social.

Un d'ells és el presumpte assassí d'una veïna de Blanes. Es tracta del primer crim masclista des de l'any 2014 a les comarques de Girona i va tenir lloc en aquest segon trimestre de l'any a la comarca de la Selva. En concret, una dona de 40 anys va morir a mans de la seva parella a ganivetades a Blanes. El presumpte autor dels fets va ferir la seva parella amb un ganivet quan eren al dormitori de casa seva, on també hi havia els seus tres fills. La dona va quedar greument ferida i va morir poc després a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van poder detenir l'home en el moment dels fets, ja que en arribar a casa seva, el presumpte assassí s'havia intentat suïcidar. L'home va ingressar a presó després del crim.

A les comarques gironines, no es produïa cap crim per violència masclista des del 2014. Llavors un home va matar la seva dona a Sant Pere Pescador. L'agressor va ser condemnat a 19 anys de presó per atacar la víctima a traïció, i la va apunyalar sense que tingués cap possibilitat de defensar-se.

Pel que fa al nombre de víctimes ateses per la policia, com passa amb el nombre denúncies, també han patit un increment destacable. S'han situat en 390 i han patit un creixement del 15,73%. En els primers mesos de l'any, la policia n'havia assistit 337. En canvi, els que han patit una lleugera baixada són els casos de trencament de condemna. És a dir els maltractadors que se salten les mesures acordades en seu judicial. Hi ha hagut 36 casos, tres menys que durant entre el gener i el març. I finalment, de fets relacionats amb la violència masclista n'hi ha hagut 370.