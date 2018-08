Els Mossos sospiten que els terroristes de Ripoll tenien una discoteca de Lloret i l'estadi de Montilivi com a objectius

Els terroristes de la cèl·lula de Ripoll, autors de l'atemptat de Barcelona i Cambrils, van fer recerques a Internet sobre l'estadi de Montilivi, a Girona, i també de la discoteca Colossos de Lloret. En el cas de la sala de Lloret, la policia la considera "un objectiu vàlid contra el qual atacar", i recorden que els terroristes s'haurien inspirat en els atemptats a la sala Bataclan de París, de capacitat similar.

Així es destalla en un informe dels Mossos d'Esquadra que es troba al sumari dels atemptats, i en el qual els investigadors arriben a la conclusió que la Sagrada Família i el Camp Nou eren objectius "imminents" dels terroristes.

L'explosió del xalet d'Alcanar (Montsià), on van preparar l'atac i van morir dos terroristes, va frustrar els seus plans i va precipitar una acció a la desesperada.

La Sagrada Família, objectiu principal

A l'informe, en el qual s'analitza el contingut d'un mòbil trobat en les ruïnes del xalet i que previsiblement pertany a Mohammad Hychami -abatut a Cambrils-, es desprèn que els terroristes tenien un "clar interès" per atemptar a la Sagrada Família. Quaranta-tres vegades en tan sols 25 minuts van buscar el monument a Internet, unides a les trenta recerques que van realitzar del metro de la Sagrada Família en un lapse de 12 minuts.

Les recerques sobre el model arquitectònic, afegit al testimoni d'un dels detinguts que es troba a la presó, Mohammad Houli, que va confessar que van fabricar prop de 100 quilograms de triperòxid de triacetona (explosiu conegut com a "la mare de Satan"), evidencien que els terroristes pretenien "col·locar els explosius en punts crítics de l'estructura" per demolir-la o "causar-li els màxims danys estructurals possibles".

Un altre objectiu "molt probable" d'atemptat va ser el camp del F.C. Barcelona per les "diverses combinacions" de recerca que van realitzar sobre ell. "Tot sobre el betis vs. barcelona" (4 vegades), "els pròxims partits que es jugaran al Camp Nou (4 vegades)" o "el Camp Nou les seves entrades i sortides" (43 vegades), van ser algunes de les recerques, que demostren que tenien "un interès molt clar" per saber els punts d'accés al camp i els pròxims partits que s'havien de disputar, principalment el que enfrontava el Barça amb el Betis el 20 d'agost.



Consulta sobre l'estadi de Montilivi

Des d'aquest mòbil també es van realitzar consultes sobre altres estadis de futbol com el Girona i l'Espanyol i fins i tot van arribar a consultar "tots els partits de la lliga BBVA" de la jornada 2017-2018.

Unes recerques que es van realitzar des del 14 d'agost fins al 16, la vigília de l'atemptat. Pocs dies abans van mostrar un gran interès per locals d'oci i importants discoteques

La discoteca Colossos de Lloret, objectiu dels terroristes

Els terroristes del 17A van prendre com a inspiració l'atemptat del 2015 a la sala Bataclan, a París, i van fixar com a possibles objectius discoteques i festivals de Girona, Barcelona i Benicàssim (Castelló) per ser exemple de la manera de viure occidental que distreu els musulmans de les seves "verdaderes preocupacions"

En concret, van buscar l'aforament de la discoteca Colossos de Lloret de Mar, de 1.800 persones, semblant a la sala Bataclan, objectiu de l'atemptat de Daesh el 13 de gener del 2015 a París i que comptava amb uns 1.500 assistents, fet que porta a pensar als investigadors que aquest atac va poder "inspirar els terroristes a buscar objectius del mateix calibre".

Segons el parer dels Mossos, l'esmentada discoteca seria "un objectiu vàlid contra el qual atacar" com a crítica a la manera de viure occidental, "que mitjançant la música i els espectacles distreuen els musulmans de les seves verdaderes preocupacions com a musulmans".

Altres discoteques famoses de Barcelona van ser objecte de recerca dels terroristes, com Razzmataz, Pachá i Badgad. Aquesta última és una sala d'espectacles pornogràfics que, segons l'informe, suposa un "exemple de lloc contrari a la virtut i a la moral segons l'ideari gihadista".

"Les discoteques gai de Sitges (Garraf)" i "Les discoteques gai Sitges, la més gran" van ser les seves següents consultes a la xarxa, "objectius que estarien plenament en la línia de les directrius" del Daesh, com evidencia l'atac a la sala Polsi a Orlando (EUA), molt popular a la comunitat LGTB de l' esmentada població, el juny del 2016.



Consultes sobre explosius

També van buscar informació sobre mesquites xiïtes a Madrid i Barcelona (també objectiu del Daesh), sobre líders gihadistes i sobre el procés de fabricació i de conservació d'explosius, que van realitzar des del 15 de juliol.

Aquestes últimes recerques anaven orientades a la fabricació de "la mare de Satan" i al seu manteniment de la forma més estable possible plastificant-la i afegint cloroform per augmentar el seu poder destructiu.

"Petroli gas Alcanar", "Quin és el líquid més inflamable", "cotxe bomba", "inflamables de primera categoria" o "armilla bomba" van ser altres de les consultes que van realitzar i que se'n van anar intensificant al llarg dels dies.

En definitiva, assenyala l'informe, de l'estudi de les recerques a Internet s'obtenen "indicis clars" sobre la selecció tant d'objectius com de mètodes per atemptar, així com una "recerca activa de contingut de naturalesa gihadista" o del lloguer de vehicles de diferents tipus: general, autocaravanes i vehicles de tracció a 4 rodes.