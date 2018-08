Nou cartipàs a la Diputació: Maria Àngels Planas assumeix la tercera vicepresidència i l'àrea econòmica

La gironina Maria Àngels Planas guanya pes dins l'equip de govern de la Diputació de Girona i ha estat nomenada tercera vicepresidenta i també responsable de l'àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, que fins ara requeia a mans de Miquel Noguer. Pel que fa a la resta de vicepresidències, Fermí Santamaria ha avançat a la primera i Albert Piñeira a la segona. A més, dins del grup del PDeCAT a la Diputació, Maria Àngels Planas s'ha convertit en portaveu adjunta i Miquel Noguer ha estat nomenat com a president del grup, mentre que Piñeira es manté com a portaveu. Aquestes són les principals novetats del nou cartipàs de la Diputació de Girona després de la sortida de la presidència de Pere Vila per acceptar el càrrec de Delegat del Govern a Catalunya. El nou cartipàs de la Diputació de Girona s'ha aprovat amb tots els vots a favor, tret de l'abstenció de la CUP. Per altra banda, el diputat de la CUP, Lluc Salellas, ha aprofitat per criticar la "parafernàlia" de la investidura de Noguer com a substitut de Vila.

De fet, Salellas ha mostrat la seva "sorpresa" davant de totes les autoritats que van assistir a la investidura ja que per la CUP es tractava d'una "modificació de tràmit" després de la sortida de Vila, i a l'espera que les properes eleccions municipals previstes per d'aquí a 10 mesos renovin la composició de la Diputació. Salellas també ha qüestionat si "l'aperitiu" que va oferir Noguer a tots els assistents després del plenari l'havia pagat ell o havia anat a càrrec de l'administració supramunicipal.

Davant d'aquesta crítica, el portaveu del PDeCAT, Albert Piñeira, ha volgut treure importància als fets i ha remarcat que l'aperitiu ofert eren "productes de Girona Excel·lent", que és una marca que promociona la Diputació de Girona enfocada als aliments de qualitat que es produeixen al territori. Piñeira ha volgut tancar la polèmica reafirmant que "no es va fer res excepcional" durant la investidura de Noguer.

De tota manera, Salellas ha insistit que l'allau d'autoritats durant el ple de la setmana passada va comportar que alguns treballadors "no van poder entrar" a la sala de plens per seguir l'acte. El motiu que ha exposat la CUP és que des de protocol se'ls va recordar que els llocs estaven assignats als convidats pel nou president. El portaveu del PDeCAT a la Diputació ha volgut recordar que hi havia altres espais fora de la sala de plens des d'on seguir la investidura en directe a través de televisions i que ell mateix havia pogut veure diferents treballadors fent-ho.

Salellas ha focalitzat les dificultats en l'assessor del seu grup, a qui se li va negar l'entrada. Davant d'això, Piñeira s'ha excusat dient que després de la renúncia de Vila a la presidència "automàticament tot el personal eventual va quedar cessat" i, per tant, legalment la CUP no comptava amb cap assessor.



Planas: de coordinar subvencions europees a la vicepresidència

La nova vicepresidenta de la Diputació de Girona era diputada de Programes Europeus, i s'encarregava de coordinar i ajudar a tots els ajuntaments que tenien un projecte que volien rebre una subvenció europea. Des de la seva àrea es buscava una possible participació per part de la Diputació i que es complissin tots els requisits per rebre el fons FEDER.

La vicepresidència arriba de la mà de la presidència de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda de l'ens. De tota manera, Planas ja compta amb una llarga experiència en aquesta àrea ja que a l'Ajuntament de Girona és tinenta d'alcalde d'Hisenda i Règim Interior, un càrrec que també tenia en l'anterior legislatura. Planas haurà d'elaborar els últims pressupostos de la Diputació de Girona abans no es renovi la composició durant les properes eleccions municipals de 2019.