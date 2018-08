Les Planes d'Hostoles imposa multes de 300 euros per l'accés irregular als gorgs

L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha posat 30 multes per infraccions als gorgs en el mes de juliol. Són moltes menys que l'any passat, quan en va posar unes 400 en tot l'estiu. Això no obstant, segons ha explicat l'alcalde, Eduard Llorà, han estat multes de 300 euros. L'any passat posaven multes d'entre 50 i 100 euros.

L'alcalde ha justificat l'augment del volum de les sancions pel fet que enguany han anat a parar a gent que s'ha saltat el senyal de prohibit al pas. Ha explicat que es tracta de conductors que arriben abans de l'obertura de l'aparcament que han adequat al costat de l'accés dels gorgs i eviten la barrera. També hi ha el cas de conductors que arriben al vespre i passen la nit al costat dels gorgs.

«Llavors es tracta de 2 sancions, una per saltar una prohibició de pas i una altra per passar la nit a la zona dels gorgs, que també està prohibit», justifica Llorà.

Per tal d'ordenar els accessos als gorgs, l'Ajuntament ha creat una estructura de control formada per tres persones: dos vigilants privats que posen les sancions i un vigilant de l'aparcament.

Segons Llorà, l'aparcament disposa de capacitat per a fins a 400 cotxes ben posats. Segons ell, encara no han arribat mai a omplir l'aparcament al 100%. «Com a màxim hem arribat fins al 70%», afirma.

L'aparcament va entrar en servei durant la Setmana Santa i és durant l'estiu quan té més utilitat. El preu per deixar-hi el cotxe és de 5 euros. L'Ajuntament destina aquests ingressos a finançar l'estructura de vigilància.

L'alcalde ha explicat que el sistema els funciona i almenys durant el juliol els va resultar rendible econòmicament. La previsió és que durant l'agost hi hagi més visitants i l'aparcament els sigui més rendible. Si hi ha excedent econòmic, el faran servir per pagar millores al voltant dels gorgs. Posaran baranes als camins, milloraran els senders i posaran elements de seguretat a les zones de bany. Llorà ha considerat que el control ha reduït el nombre de visitants i que els que hi ha són més respectuosos amb l'entorn.

És a dir, no deixen escombraries escampades, no fan foc, respecten els camins veïnals i les propietats privades i no causen desperfectes en el mobiliari urbà.

Un altre element positiu enumerat per l'alcalde de les Planes és el fet que els usuaris de l'aparcament tenen el cotxe més a prop del nucli urbà i tendeixen a consumir als comerços del poble.

Llorà ha valorat que les Planes encara no es pot considerar com la localitat amb l'economia turística més potent de la Garrotxa. «A la comarca hi ha pobles amb una tradició i uns atractius turístics molt potents», considera. Llorà enumera Besalú, Santa Pau i Olot com els grans pols d'atracció turística de la Garrotxa.

Això no obstant, segons el seu criteri, «sí que és una localitat emergent amb turisme». Explica que, a més dels gorgs, la localitat disposa d'una programació lúdica molt important.



Nova senyalització

Llorà explica que, per tal de treure més profit de l'augment de visitants, l'Ajuntament posarà senyalització nova a la travessa del poble.

Els nous senyals marcaran la direcció cap als establiments comercials de la localitat. Apunta que per tirar-ho endavant caldrà invertir entre 5 i 6.000 euros.