Reclamen atenció per a la urbanització de Font Rubi, a Camprodon

L'oposició de Tots per Camprodon-CP i veïns de la urbanització Font Rubi han reclamat més atenció de l'equip de govern format per Junts Fem Camprodon i ERC cap a la urbanització de Font Rubi.

Els veïns han enviat instàncies a l'Ajuntament i l'oposició ho va reclamar a l'apartat de precs i preguntes del darrer ple. El cap de l'oposició, Esteve Pujol (Tots per Camprodon-CP) va indicar que un avís dels veïns era que havien tallat l'herba de la zona i que l'herba tallada si plovia era un perill.

«Va ser una premonició» va dir Pujol. Uns dies després de l'avís dels veïns va caure una tempesta d'aigua i l'herba va tapar els embornals. L'aigua va causar desperfectes en el mobiliari públic i en cases. «Que plogui no és culpa de l'Ajuntament, però no tenir les coses en condicions sí», va dir Pujol.

Pujol va recordar que les queixes dels veïns de Font Rubi han estat continuades durant tot el mandat i va demanar eficàcia.

L'alcalde, Xavier Sala (JFC) va respondre que «actuem i actuarem. Va aprofitar per fer saber que hores abans del ple la junta de govern havia aprovat la primera fase de l'obra de sanejament de la urbanització. Respecte al caràcter de la urbanització va precisar: «No sé si és obligació de l'Ajuntament però ho entomem». Pel que fa al tema de la neteja va indicar que l'Ajuntament ha netejat dues finques privades de manera subsidiària.

Respecte a la seguretat, Sala va exposar que han adjudicat l'obra de connexió de la urbanització amb la carretera.





Dimissió

A l'inici del ple, l'alcalde Xavier Sala (JFC), va donar coneixement de la dimissió del tinent d'alcalde, Jordi Batchelli (ERC). Batchelli va explicar que ha de plegar per motiu de la feina.

Poc abans d'acabar el ple, el regidor Xavi Guitart (TpC) va demanar per si el relleu de Batchelli seria Moisès Solà, el tercer de la llista. L'alcalde va respondre que no ho sabia però va afirmar que hi hauria canvis en el cartipàs. Martí Pujol (TPC) va demanar per uns senyals fets pel grup d'ERC que, segons ell, no s'han instal·lat.