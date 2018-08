Temperatures a la baixa i ruixats a l'alça

La forta onada de calor de primera categoria que ens acompanya des de la setmana passada va arribar al seu punt més àlgid dissabte. Des d'aleshores, les temperatures es van començar a normalitzar i ahir van iniciar el seu descens que aconseguirà normalitzar-les a mitja setmana. Les temperatures mínimes de diversos punts de les comarques gironines van caure la nit d'ahir fins a 10 graus. A Roses, per exemple, es va passar en només 24 hores de tenir una nit tropical de 31,2 graus centígrads a una de 22,7. El mateix va passar a Portbou, on els 30,3 ºC es van convertir en 23,3 ºC.

Aquesta desinflació de les temperatures, que ha comportat una gran diferència climàtica i una sensació tèrmica inferior, s'ha donat sobretot a la zona de l'Empordà, on l'onada de calor sumada a la tramuntana calenta ha provocat aquests últims dies temperatures molt elevades.

A Espolla també va caure en picat el mercuri, dels 30,2 ºC de diumenge es va passar als 20,6 ºC d'ahir. Pel que fa a Girona ciutat, la mínima enregistrada va descendir un grau, els 19,2 ºC van passar a ser 18,1 ºC.



Pluges fortes a la muntanya

Tot i que el termòmetre es desinfli, encara es preveu que les temperatures màximes segueixin altes i que augmenti la xafogor, i és per això que se segueix mantenint activada l'alerta de calor del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Tot i això, les màximes es mantindran un pèl més baixes que l'anterior setmana, cosa que indica que l'onada de calor té les hores comptades.

D'altra banda, la previsió per a ahir i avui de pluges fortes a les comarques de muntanya, com el Ripollès o la Garrotxa, fa que les temperatures disminueixin. Demà les precipitacions poden arribar, fins i tot, a àrees de la Selva i el Pla de l'Estany.

Protecció Civil va activar ahir la prealerta de l'Inuncat, sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu, perquè el SMC preveu que les tempestes descarreguin 20 litres en només mitja hora en alguns indrets de les zones afectades. Aquests xàfecs aniran sovint acompanyats de tempesta i localment de calamarsa, així com de fortes ratxes de vent.

La comarca de la Garrotxa va ser la més afectada ahir a la tarda per les fortes pluges i a municipis com Besalú o Tortellà van arribar a caure entre 10 i 100 mil·límetres de pluja acumulada per hora. A més, es preveia que els xàfecs poguessin arribar fins als municipis de Serinyà o Banyoles. Tot va començar amb algunes nuvolositats i un petit ruixat al nord del Ripollès, que més tard es va veure també afectat per pluges més intenses i, per exemple, fins a les 18 hores a Setcases i a Ulldeter van caure 2,4 mm; a Queralbs i a Núria 0,4 mm i a Molló i a Fabert 0,3 mm.

El pronòstic a mitjà termini per a aquesta setmana a les comarques gironines és que les temperatures aniran a la baixa i els ruixats a l'alça. Així, de cara a les properes jornades, el més destacable serà la davallada de la temperatura, on els termòmetres s'aniran normalitzant lluny de l'onada de calor. A més, la inestabilitat de les precipitacions també augmentarà, sobretot a partir de dimecres i especialment dijous amb la possibilitat de ruixats i xàfecs generalitzats a pràcticament totes les comarques gironines.



Dues morts més a Tarragona

Dues persones han mort aquest cap de setmana per l'onada de calor a l'hospital Joan XXIII de Tarragona. Segons fonts del centre sanitari, una víctima és un home que va ingressar la tarda de divendres després de ser trobat al terra indocumentat al barri perifèric de Campclar. L'altra víctima, que també anava indocumentada, va ser trobada al municipi veí de Constantí i va morir poques hores després del seu ingrés. Aquests casos se sumen a les altres tres morts registrades a Barcelona i Múrcia per l'onada de calor d'aquests últims dies.