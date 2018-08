Acaben les obres per protegir les dunes del litoral empordanès

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha finalitzat les obres del projecte de recuperació i protecció dels sistemes dunars que hi ha a diverses platges de l'Empordà. En total, s'ha actuat a Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, L'Estartit i Pals, que compten amb platges dins de la xarxa Natura 2000. Les obres han suposat acordonar les zones on hi ha dunes per tal que la fauna i la flora pugui tornar a habitar en aquestes zones amb la tranquil·litat necessària. Per fer-ho han instal·lat un seguit de passamans amb cordes i també tanques de castanyer que delimiten la zona protegida. També s'han habilitat accessos a la platja per als hotels i càmpings propers a les dunes. De moment, les primeres observacions ja han detectat la presència del corriol camanegra (Charadius alexandrinus), una espècie d'ocell que està amenaçada.

En total, la superfície de dunes acordonades ronda les 23,4 hectàrees, que representa uns 7 km de front litoral. La delimitació de les dunes ha afectat, entre d'altres, a zones que fins ara estaven habilitades per a l'aparcament de cotxes a la mateixa platja. En concret, el projecte de recuperació del sistema dunar ha suposat eliminar 5.500 m2 d'aparcaments i es preveu que poc a poc les dunes tornin a instal·lar-se en aquests terrenys que fins ara eren per a cotxes. Les obres també han comportat la retirada de 165 m3 de runa i estructures que estaven en desús.

A més, també s'ha eliminat prop de 5.500 m2 de vegetació d'espècies invasores i, a canvi, s'han plantat 21.000 exemplars de diferents espècies de psammòfiles, un tipus de vegetació característica de les dunes. El tipus de planta s'ha escollit segons si la zones eren de pas més o menys intens i la seva posició en la part alta, mitja o baixa de la duna. Algunes de les espècies usades han estat el jull de platja, la gramínia (Elymus fractus), el melgó marí (Medicago marina), el borró (Ammophyla arenaria) o la crucianel·la (Crucianella marítima), entre d´altres.

Dins de les zones acordonades més degradades també s'ha col·locat prop de 1.300 metres de tanques de canyís, per tal de potenciar la regeneració de noves dunes a partir de l'acumulació de sorra. Aquesta experiència ja va funcionar durant els temporals que hi va haver a finals d'hivern quan es va acumular molta sorra ràpidament i van resistir les fortes ràfegues de vent.

Per tal d'explicar la importància del sistema de dunes a l'Empordà i el tipus de flora i fauna que hi habita normalment, el Departament també ha instal·lat un centenar de panells explicatius i informatius per als usuaris de les platges.

En total, les obres han tingut un cost de prop de 600.000 euros i s'emmarquen en el Programa d'Infraestructura Verda de Catalunya 2017-2021, que ha comptat amb el finançament de fons europeus. Malgrat que les obres ja s'hagin acabat, el govern català reserva una partida per al manteniment de les zones acordonades per als propers anys.