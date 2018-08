La cèl·lula de Ripoll buscava cotxes tot terreny per a atropellaments massius

Els terroristes del 17-A a Catalunya van intentar llogar la vigília dels atemptats almenys tres cotxes tot terreny «resistents i robustos» per utilitzar-los en atropellaments, segons es desprèn d'un informe dels Mossos d'Esquadra sobre els vehicles utilitzats en aquesta acció terrorista.

Els mossos sostenen que de l'investigat «es desprèn que el modus operandi de l'atropellament, amb vehicles tot terreny, hauria format part dels plans d'execució de les accions violentes que volien perpetrar l'elenc terrorista».

Segons aquest informe, que es troba en un dels volums del sumari dels atemptats del qual s'ha aixecat el secret, les sospites van sorgir quan es van descobrir els intents d'un terrorista de llogar aquest tipus de cotxe mitjançant trucades a empreses de lloguer i declaracions de testimonis. Un d'ells va declarar que un dels dos morts en l'explosió d'Alcanar, Youssef Aalla, que havia treballat com a cambrer al seu restaurant, el va trucar el 16 d'agost al matí per preguntar-li si «tenia algun vehicle 4x4 per llogar o si sabia d'algun lloc per fer-ho». Aquest el va posar en contacte amb una treballadora de Social Car (empresa de lloguer de vehicles entre particulars mitjançant una plataforma virtual), qui va manifestar als Mossos que la vigília dels atemptats «va rebre la trucada d'un noi marroquí que parlava català, manifestant l'interès a llogar tres vehicles tot terreny». «Concretament, es va interessar per dos BMW X3 i un Nissan X-Trail que tenien en disponibilitat, ja que necessitava que fossin resistents i robustos, i els demanava per tres dies», tal com recull l'informe dels mossos.

Segons aquesta testimoni, «el noi parlava en plural però pretenia llogar els tres vehicles ell sol», de manera que el va informar que «només podia llogar un vehicle per persona i que necessitava la documentació dels altres conductors». «El seu interlocutor li va dir que hauria de consultar-ho amb la resta del grup, però finalment no es va materialitzar el lloguer», va dir en la seva declaració, que es va corroborar amb les trucades que Youssef Aalla va fer des del seu telèfon, trobat el 17 d'agost a l'interior del turisme Peugeot 306 aparcat davant la casa d'Alcanar durant les explosions.

En aquest informe, els mossos també aborden el lloguer de quatre furgonetes, una d'elles utilitzada en l'atropellament a la Rambla de Barcelona. De les declaracions d'un terrorista a la presó, Mohammad Houli Chemlal, es conclou «que els membres de la cèl·lula utilitzaven vehicles arrendats amb una doble finalitat: per al transport d'elements i materials necessaris per fabricar l'explosiu improvisat i per a la consumació de les accions terroristes».



Falsa alarma per una disfressa

D'altra banda, aquest febrer i pocs dies abans de carnaval, un germà de Younes Abouyaaqoub va fer saltar les alarmes quan va comprar una disfressa de policia. Per això, els Mossos d'Esquadra el van sotmetre a un seguiment per amenaça d'atemptat, que no es va realitzar, i sobre el qual van informar el jutge de l'Audiència Nacional.

Aquest, l'11 de juny va demanar a tres entitats de préstecs totes les dades que tinguessin sobre la petició i concessió de microcrèdits a 2 membres de la cèl·lula gihadista i a 3 familiars. D'aquesta manera, rastreja les possibles vies de finançament dels terroristes.