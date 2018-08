Comptes,projectes i calderes de biomassa

Entre d'altres qüestions, l'equip de govern va retre compte davant del plenari de l'estat d'execució del pressupost de la Diputació i dels organismes autònoms i ens depenents. També va acordar inversions amb càrrec al fons de contingència per valor de 575.000 euros.



1- execució pressupostària



Dels comptes aportats ahir se'n desprèn que el grau d'execució del pressupost de la corporació se situa en el 64,7%, mentre que el de pagaments supera el 80%. De la seva banda, el Dipsalut ha complert el 60% dels compromisos pressupostaris; Xaloc, el 53,5%; el Conservatori de Música Isaac Albèniz, el 39,8%; el Consorci de la Costa Brava, el 78,6%, i el Consorci de les Vies Verdes, el 69%. El Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona (CAESG) és el que registra un nivell més baix d'execució, amb només el 15,9% dels compromisos adquirits assolits. Lluc Salellas, diputat de la CUP, qüestiona aquest guarisme, que prova, al seu criteri, que el projecte ha «embarrancat». El portaveu del PDeCAT, Albert Piñeira, respon que el ritme de compliment dels compromisos augmentarà i que ara l'ens es troba en fase de contractació de personal. El ple d'ahir, de fet, va aprovar un conveni per a la contractació dels serveis de so, il·luminació i lloguer de material tècnic del CAESG.



2- casa salvador dalí



La sessió va donar llum verd a l'aprovació inicial d'un expedient de crèdit extraordinari de 575.000 euros per finançar projectes com la casa natal de Salvador Dalí a Figueres, que enguany rebrà una aportació de 250.000 euros i, el 2019, 250.000 més. Una partida de 100.000 euros que anirà destinada al Fòrum Gastronòmic i una altra de 100.000 més per al Festival Temporada Alta, que servirà per saldar un deute que la corporació arrossegava des del 2015, són les altres aportacions destacades.



3- calderes de biomassa



La Diputació també va adjudicar contractes per a la posada en marxa de calderes de biomassa per escalfar edificis públics en vuit municipis. També van prosperar, per unanimitat, set convenis més amb els ajuntaments d'Aiguaviva, Caldes de Malavella, Figueres, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Vilademuls, Darnius i Mieres per a la posada en marxa d'aquesta mena instal·lacions.