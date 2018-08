Les denúncies per violació es tripliquen en mig any

Els delictes sexuals segueixen anant a l'alça a les comarques gironines. El cas de La Manada i les campanyes que es fan des de les policies i de diversos organismes institucionals i associacions estan fent aflorar més casos. És una realitat que es pot veure en les xifres que aporta el balanç de criminalitat del primer semestre de l'any: s'han conegut fins a 124 casos d'aquest tipus de delictes a la demarcació. Una xifra que representa un increment del 24% de fets respecte al mateix semestre de l'any passat, quan se'n van conèixer 100.

Les xifres d'aquests tipus de delictes sovint són baixes: primer, perquè no es cometen tants casos i, segon, per la por que sovint té la víctima a l'hora de denunciar el fet. De delictes sexuals, n'hi ha de diversa tipologia i un dels que ha anat en augment els últims temps són les denúncies per abusos sexuals, sobretot després del cas dels Maristes de Barcelona que va esclatar fa un parell d'anys. A Girona, només els Mossos d'Esquadra van arribar a rebre fins a 107 denúncies, quan en canvi, un any abans, la xifra era menor, amb 94 fets.

Un dels casos de més ressò d'abusos durant aquest any és el el del monitor de Salt –que es troba en presó provisional– que suposadament abusava de menors a qui feia classes en un centre d'arts marcials. Com passa sovint en casos d'abusos, moltes vegades els delinqüents s'aprofiten que entre ells i la víctima mantenen una relació de confiança.

Un altre dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexual és l'agressió sexual amb penetració, és a dir, la violació. El Ministeri de l'Interior en el seu balanç destaca aquest delicte i en mig any s'han més que triplicat els fets. Segons recull l'estadística, els primers sis mesos de l'any s'han denunciat fins a 26 casos; mentre que l'any passat, en van ser vuit.

Entre aquests hi ha, per exemple, el cas de l'agressió sexual que va produir-se a Palamós durant la revetlla de Sant Joan. La víctima va ser una jove de només 15 anys i va succeir en un edifici en obres quan l'agressor la va abordar, la va amenaçar i la va violar. Mentre l'agredia, va arribar un segon jove, que no va fer res per aturar-ho. Els dos menors, de 14 i 15 anys, van ser detinguts poca estona després pels Mossos. El detingut per violar la noia després dels fets va ingressar en un centre de menors i l'altre implicat va quedar en llibertat sota responsabilitat dels tutors.

Els robatoris amb força en domicilis, per la seva banda, han pujat un 26,8% durant el primer mig any. I segons el balanç d'Interior, s'han produït fins a 1.858 assalts en habitatges de la província de Girona, una dada superior a la del 2017, quan van ser fins a 1.465 casos. També s'han incrementat els robatoris amb violència i intimidació (18%) i s'han assolit 406 casos entre gener i juny.

Les dades mostren també que hi ha hagut una baixada dels intents d'homicidi en un 25%, passant de vuit a sis. I pel que fa als consumats, n'hi ha hagut un: el crim masclista de Blanes, on un home va matar a ganivetades la seva dona i davant dels fills.



Baixa el tràfic de drogues

Pel que fa a altres indicadors, cal destacar que el tràfic de drogues ha caigut un 10%, passant de 222 fets a 199. I en global, les infraccions penals en canvi, han patit un repunt del 11,4% en sis mesos, passant de 17.910 a 19.944.