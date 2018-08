Els terroristes del 17-A es van inspirar en l'atemptat del 2015 a la sala Bataclan, a París, i van fixar com a possibles objectius discoteques de Lloret de Mar, Barcelona i Sitges, a més de festivals com Benicàssim, per considerar-los exemples de la forma de vida occidental que distreu els musulmans de les seves «verdaderes preocupacions».

A partir de l'anàlisi d'un mòbil trobat a les ruïnes del xalet d'Alcanar els investigadors recullen nombroses recerques d'aquest tipus que els terroristes van començar a fer el 8 d'agost. En concret, van buscar l'aforament de Colossos de Lloret, de 1.800 persones, semblant a Bataclan.

La possibilitat de Lloret com a objectiu terrorista es reforça amb el testimoni de Mohammad Houli, un dels presumptes terroristes empresonats que va sentir com tres membres de la cèl·lula comentaven que un altre grup a França tenia pensat entrar a Espanya per Andorra i atemptar al municipi selvatà. Houli, que va sobreviure a l'explosió a la casa d'Alcanar, va dir a la presó que volia explicar una sèrie de coses que no havia dit a la Policia perquè tenia «por per la seva família». En la seva declaració va dir que l'objectiu «principal» de la cèl·lula de Ripoll era la Sagrada Família de Barcelona, però que havia sentit que un altre grup pensava atacar Lloret. Segons el seu relat, Younes Abouyaaqoub i Omar Hychami van estar a casa seva després d'un viatge a Marsella i a París. Amb ells, se'n va anar a Alcanar, on va sentir una conversa sobre dos homes que anaven a França i Bèlgica i es movien amb l'imam de Ripoll. Els va sentir dir «que l'imam en coneixia un altre que tenia un grup com nosaltres, de 8 o 9 persones. Aquell era de França i pensava passar a Espanya per Andorra, comprar armes i atemptar a Lloret. Volien atemptar contra l'Ajuntament i la Policia», va dir. No tenia més detalls, ni sabia si seria una acció coordinada.



43 recerques de la Sagrada Família

Els terroristes de la cèl·lula de Ripoll van fer 43 recerques a Internet sobre la Sagrada Família en només mitja hora, a més de consultar «monuments bonics a Barcelona» o «tot sobre el Betis vs. Barcelona».

Així es detalla en un informe dels Mossos, on els investigadors conclouen que els terroristes pretenien atemptar «de forma imminent», potser el cap de setmana del 19 i 20 d'agost. L'explosió del xalet d'Alcanar, però, va precipitar els fets i els va obligar a actuar a la desesperada.

Des del mateix mòbil investigat també es van fer consultes sobre estadis de futbol com el del Girona i l'Espanyol, a més del Camp Nou. Unes recerques fetes del 14 al 16 d'agost, la vigília de l'atemptat.