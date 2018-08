L'imam va mantenir 4 entrevistes policials mentre era a la presó

L'imam de Ripoll i cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Abdelbaki es-Satty, va mantenir quatre «entrevistes policials» al centre penitenciari Castelló I, on complia condemna per tràfic de drogues. Van ser entre els mesos d'abril i juny de 2012 i la darrera, el 17 de març de 2014, un mes abans que abandonés la presó.

Així consta en un informe elaborat per Institucions Penitenciàries (Interior) a petició del jutge que investiga els atemptats, Fernando Andreu. Després dels atemptats, alguns mitjans van apuntar relacions entre l'imam de Ripoll i el CNI i, fins i tot, el director de la intel·ligència va anar al Congrés a donar explicacions a porta tancada.

Del sumari també es desprèn que els joves van comprar la majoria de bombones de butà que acumulaven a la casa d'Alcanar a través de l'aplicació Wallapop a d'altres particulars.

L'imam de Ripoll va complir condemna del 2010 al 2014, per tràfic de drogues, a la presó de Castelló I. La policia el va enxampar a Ceuta per intentar introduir 121 quilos de haixix, però poc després el van traslladar a la presó valenciana per sobreocupació de la ceutí.

Mentre va estar reclòs, consta en un informe que va mantenir quatre «entrevistes policials». La primera, el 5 d'abril de 2012; la segona, el 24 de maig; la tercera, el 26 de juny del mateix any; i la darrera, el 17 de març del 2014, poques setmanes abans de sortir en llibertat. Consta també el número d'identificació dels agents; dos d'ells tenen lletra al principi, propi de la Guàrdia Civil, i dos més no, habitual a la policia espanyola. Són dades facilitades al jutge Andreu per Institucions Penitenciàries. El 2015, va arribar a Ripoll i va exercir com a imam per a la comunitat musulmana Annour.