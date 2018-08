Sudoku de nomenaments

Relleu natural» a la presidència de la Diputació –així definia el canvi que personifica Miquel Noguer el portaveu del grup del PDeCAT, Albert Piñeira–, primer, cap canvi sonat a l'equip de govern, que tindrà tres vicepresidències en virtut del cartipàs aprovat ahir amb l'aquiescència molt majoritària del plenari, després. La tercera, la novetat, recau en la regidora de l'Ajuntament de Girona Maria Àngels Planas, que és responsable de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda. Fermí Santamaria, alcalde de Llagostera, es converteix en vicepresident primer –fins ara era el segon– i titular de les àrees de Territori i Sostenibilitat i Cooperació Local. De la seva banda, Piñeira, alcalde de Puigcerdà, passa de la vicepresidència tercera que ocupava amb l'expresident (i ara delegat del Govern) Pere Vila a la segona. Guanya competències i supervisarà l'àmbit de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.



Més moviments

Assumeix noves responsabilitats el nou (però veterà) diputat del PDeCAT i tinent d'alcalde de Pau, Pere Maluquer, que gestionarà Recursos Humans en substitució de Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar, que es converteix en vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, càrrec que requeia en l'alcaldessa de Figueres i secretària general d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Marta Felip. Al ple, Felip va ser rellevada per un altre Felip, Jaume, regidor a la ciutat daliniana, que passa a tenir dedicació exclusiva i a exercir de delegat de Programes Europeus, feina que fins ara requeia en Maria Àngels Planas –política de confiança de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas–, la que més poder guanya. De la seva banda, l'alcalde d'Olot i diputat delegat d'Acció Social, Josep Maria Corominas, s'incorpora a la Junta de Govern; hi ocupa el lloc que havia deixat vacant Pere Vila. El «relleu natural» a la presidència també ha precipitat «modificacions» al si del grup del PDeCAT, que presideix Noguer i que té en Piñeira i Planas el portaveu i la portaveu adjunta. Ahir també es va confirmar l'entrada al grup, a tots els efectes, de Pere Maluquer.



Òrgans col·legiats

El ple extraordinari d'ahir també va ratificar per unanimitat els nomenaments dels representants de la corporació en òrgans col·legiats, que són molts i d'índole variada: des de l'Associació Europea d'Autoritats Polítiques de Regions de Muntanya –aquí la representació recau en Albert Piñeira–, fins a l'Associació Xarxa Europea de Territoris Surers –el diputat Carles Salgas, del PDeCAT, és l'emissari provincial–, passant pel Consell de Mobilitat –on hi és Carlos Álvarez, també demòcrata– i el Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya –aquí el representant és el president Noguer. Els «consells rectors» dels organismes autònoms Dipsalut i Xaloc estaran formats per onze vocals –sis del PDeCAT, dos d'ERC, un del PSC, un de la CUP i un d'Independents de la Selva. Al consell d'administració del Patronat de Turisme, pendents de ser ratificats, a banda de Jaume Dulsat, en condició de vicepresident primer, també hi són Miquel Noguer, president, Albert Piñeira, Pau Presas (ERC) i Juli Fernández (PSC).

D'altra banda, la corporació actualitzarà els sous dels treballadors públics en un 1,5% amb efectes retroactius des de l'1 de gener; des de l'1 de juliol la millora salarial s'eleva fins a l'1,75%.