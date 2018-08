Les tempestes arriben a la província de Girona i deixen un total de 1.886 llamps

El final de l'onada de calor ha arribat acompanyat de precipitacions i tempestes. Durant el dia d'ahir, es van produir tempestes a diferents territoris de la província de Girona, especialment a l'Empordà.



El municipi que continua liderant els registres és Portbou. Així com durant la setmana d'onada de calor va tenir les temperatures més elevades, ahir va ser el territori on les tempestes van descarregar amb més força. La tempesta que es va generar al sud de França va arribar amb forta intensitat de precipitació a Portbou i va deixar fins a 25,6 mm en 30 minuts. Posteriorment, la intensitat va disminuir i al final del dia es va arribar als 32,3 mm.



A Roses i Sant Pere Pescador també van arribar les precipitacions, però amb una intensitat molt baixa. A Roses van caure 5,9 mm i a Sant Pere Pescador 6,7 mm.



Pel que fa als bombers, ahir també es van haver de mobilitzar durant la nit per les pluges a l'Alt Empordà. Van fer almenys tres sortides, dues d'elles a Llançà i una a Cadaqués. A Llançà en un habitatge perquè l'aigua els entradva a dins i el carrer Rafel Estela, perquè es va acumular molta aigua. Fet pel qual, segons fonts del cos, fins i tot es va haver de tancar de forma momentània l'accés en aquest vial. Pel que fa a Cadaqués, van ser requerits per l'acumulació d'aigua en un aparcament i ràpidament, ho van tenir solucionat.





Tempesta amb molts llamps

El color dels símbols indica el tram horari al qual correspon el llamp · SMC

Avui avís per més precipitacions

La tempesta que va descarregar amb molta intensitat a l'Empordà va deixar un total de 1.886 llamps a les comarques gironines. La major de descàrregues elèctriques es van produir entre les 6 de la tarda i les 10 de la nit.El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que, del total de llamps que van caure a la província de Girona, la, és a dir, no van arribar a contactar amb el terra.Les comarques on van caure més llamps núvol-terra van ser el Baix Empordà (36) i l'Alt Empordà (28).El Servei Meteorològic de Catalunyaper risc de més precipitacions. A més, ha emès un. Es preveu que les precipitacions es mantinguin a l'Empordà i arribin també a algunes zones de La Selva i el Ripollès.Aquesta és la previsió pel dia d'avui del Meteocat: