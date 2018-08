Els arqueòlegs descobreixen que Roca Foradada va acollir "un gran assentament" de neandertals

Els arqueòlegs han descobert que Roca Foradada va acollir "un gran assentament" de neandertals que vivien en cabanes durant el paleolític mitjà. És a dir, entre 80.000 i 40.000 anys abans de Crist. La cinquena campanya d'excavacions en aquest jaciment de Fontcoberta (Pla de l'Estany) ha permès saber que, més enllà de tenir-hi un taller per fabricar eines de pedra, els neandertals també s'establien a l'indret durant determinades èpoques de l'any (ja que la zona era inundable).

"Ho sabem perquè, a més d'aquelles peces que es rebutjaven, també n'hem trobades d'altres que encara tallen", concreta el codirector de les excavacions, Alfons Díaz. Durant aquesta campanya, els arqueòlegs també han certificat que Roca Foradada s'estén més enllà del què es pensaven. De fet, encara no se sap fins on arriba el jaciment. Entre les peces lítiques que s'han desenterrat, destaca un còdol –possiblement, procedent de la llera del Ter- que servia per tallar les eines de pedra.

Roca Foradada s'ha revelat com un jaciment prolífic de la prehistòria. Situat a Fontcoberta, es va descobrir l'any 1982 però no va ser fins tres dècades més tard –al 2014- quan es va començar a excavar de manera periòdica. Data del paleolític mitjà (80.000-40.000 aC) i a diferència dels altres de l'època que hi ha a la comarca –situats en coves o abrics- aquest té la particularitat que es troba a l'aire lliure.

Inicialment, durant les primeres campanyes, els arqueòlegs van centrar-se a explorar el subsòl i el perímetre d'un camp de conreu (que és on es va descobrir el jaciment). Aquí, van trobar-hi un autèntic taller d'indústria lítica. "Es tractava d'una zona on els neandertals tallaven la pedra in situ", concreta el codirector de l'excavació.

La d'aquest 2018 és la cinquena campanya que es fa a l'indret. I també ha estat l'excavació en què els arqueòlegs han aprofitat per obrir mires. S'han endinsat més cap a bosc i hi han fet diverses cates (la més llunyana, situada a un centenar de metres del camp).

I aquí, també han aparegut estris de la indústria lítica. En destaca una ascla –o tros de pedra tallada- de "molt bona qualitat", com explica Díaz. Està feta a partir de quarsita i encara conserva el tall (és a dir, que els neandertals la feien servir per tallar carn, pell o pelar branques).

El fet que s'hagin trobat peces útils com aquesta, allunyades d'allà on hi havia el taller, porta els arqueòlegs a concloure que Roca Foradada va ser "un gran assentament de neandertals" durant el paleolític mitjà. Com concreta Díaz, possiblement vivien en cabanes i aprofitaven que, ara fa entre 40.000 i 80.000 anys, la zona estava plena d'estanyols. "Això els hi garantia aigua i, a més, els permetia caçar els animals que hi anaven a beure", explica l'arqueòleg.



Assentament temporal



De totes maneres, els neandertals no s'estaven a Roca Foradada tot l'any, sinó només durant els mesos en què plovia poc. "La zona era inundable; s'estaven aquí en períodes de sequera, quan podien construir les seves cabanes i aprofitar els estanyols com a lloc atractiu per a la caça", explica Díaz.

Durant les estacions més plujoses, segurament els neandertals pujaven cap a les muntanyes. "Aquestes comunitats segurament coneixerien un territori que s'estén entre els 7 i els 8 quilòmetres; per tant, podríem parlar que arribarien fins a la vall mitjana del Ter o el massís de Maià de Montcal", diu el codirector.



El primer còdol



Aquesta campanya, que s'acaba demà, també es tancarà havent fet una altra troballa destacada. En concret, els arqueòlegs han desenterrat un còdol –el primer que troben- que els neandertals feien servir per tallar eines de pedra. "Fins ara havíem trobat engrunes lítiques del taller o peces ben confeccionades; però d'aquests còdols, que portaven del riu i que feien servir com a percutors, no n'havíem localitzat cap", subratlla Díaz.

L'excavació al jaciment de Roca Foradada, que finança l'Ajuntament de Fontcoberta està codirigida per dos prehistoriadors: Díaz i Albert Aulines. Va començar el 30 de juliol i s'acabarà demà. Hi han pres part estudiants gironins i catalans, però també procedents d'altres punts de l'Estat (com Andalusia, València o Conca).

Precisament, demà a dos quarts de vuit del vespre, es farà una visita guiada al jaciment, oberta a tothom, on s'explicaran les novetats. Aquesta cinquena campanya, a més, també coincideix amb la instal·lació d'un plafó explicatiu a l'indret on s'explica la història del jaciment i qui eren els neandertals.