Els centres del Baix Empordà augmenten la seva activitat sanitària

Els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) va presentar ahir la seva Memòria de Sostenibilitat del 2017, en què destaca l'increment de l'activitat quirúrgica dels centres i el fet que la coordinació dels diferents centres i serveis hagi permès que es redueixin les llistes d'espera i, alhora, es millori l'accessibilitat per la ciutadania.

Aquest augment a l'activitat quirúrgica ha sigut notori precisament a l'Hospital de Palamós, que ha realitzat 6.640 intervencions quirúrgiques amb ingrés i 4.810 intervencions ambulatòries menors.

L'Hospital de Palamós, que aquest 2018 commemora els seus 250 anys, ha reduït notablement el temps d'espera en un 18% i el nombre de malalts en espera en un 20%. El Pla de xoc quirúrgic del Departament de Salut ha permès reduir la llista d'espera per operar-se, que actualment es troba en 49 dies. En concret, el pla s'ha centrat en les més de 400 intervencions de pròtesi de maluc i de genoll que el centre ha fet aquest 2017. Aquesta disminució s'ha produït especialment a l'àmbit quirúrgic, però també es troba a les 131.400 proves diagnòstiques que s'han realitzat.

Pel que fa a les consultes externes, l'Hospital ha visitat gairebé 165.000 pacients. Per serveis, el Pla de xoc d'oftalmologia ha permès fer gairebé 13.000 visites durant tot l'any i, d'altra banda, els serveis de traumatologia i dermatologia han realitzat 22.500 i 7.000 visites, respectivament, però són els dos serveis amb més llista d'espera tant en nombre de pacients com en dies, per sobre els tres mesos. De totes maneres, la llista d'espera actualment es troba als 54 dies, gairebé un mes menys que el desembre de 2016.

La memòria també destaca l'estabilitat de les urgències i el fet que s'hagi invertit la tendència a l'alça dels últims exercicis, ja que el 2017 es van atendre 150 visites d'urgència menys que l'any anterior. El centre explica que l'objectiu d'aquest 2018 és continuar treballant per millorar l'accessibilitat en totes les proves i visites a consultes externes mantenint la qualitat d'assistència.



L'Atenció Primària augmenta

Durant el 2017, l'activitat de les àrees bàsiques de salut va augmentar en els quatre centres de la comarca, que van atendre més de 724.000 consultes, xifra que representa un 3% més que el 2016. El que més visites ha realitzat és el Centre d'Atenció Primària de Palafrugell (230.000), seguit del de Palamós (220.000), Torroella de Montgrí (135.000) i, per últim, el de la Bisbal d'Empordà (132.500).

De totes aquestes consultes realitzades, 106.000 han sigut visites de baixa complexitat a les urgències dels centres, que donen suport al servei d'urgències de l'hospital i reforcen la xarxa assistencial integrada del Baix Empordà. Les visites a pediatria també han augmentat, ja que aquest any s'han situat en 77.000, seguides de les 24.000 consultes del Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i les 14.000 al servei d'odontologia.

Pel que fa a les novetats implementades, l'Àrea Bàsica de Salut de Torroella de Montgrí ha introduït el sistema de consultes de 24 o 48 hores per millorar l'accessibilitat del servei.

Un nou consultori a l'Estartit

Quant a equipaments, s'ha obert un nou consultori a l'Estartit, que duplica l'espai de l'anterior per tal de millorar les instal·lacions prestades als ciutadans. A més, també s'hi ha instaurat un nou TAC que contribueix a un millor diagnòstic i, alhora, una menor radiació per als pacients.

Per millorar el nivell d'experiència de l'usuari, al CAP de Palamós ha implantat un nou sistema de gestió de cues a l'hospital i a les anàlisis clíniques, i l'hospital del municipi ha inaugurat l'Espai Rialles a la cinquena planta, una àrea de lleure per als nens i nenes hospitalitzats que també ofereix la prestació de serveis de suport als seus familiars.