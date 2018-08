El president de la comunitat musulmana de Ripoll, Ali Yassinediu, va negar a Rac1 que l'imam fes sermons radicals des de la mesquita. Va afirmar que en l'any i dos mesos que hi va estar mai va parlar obertament de fer la gihad perquè, si no, l'haurien acomiadat. Va insistir que els joves quasi no hi anaven.