Dos mesos comprant components per fer la bomba «la mare de Satan»

La cèl·lula de Ripoll va estar dos mesos preparant els atemptats, temps en què va comprar centenars de litres d'aigua oxigenada i acetona per fabricar l'explosiu conegut com «la mare de Satan» i va vendre joies d'or per obtenir ingressos ràpids. Els informes detallen la importància i la «capacitat d'adaptació i flexibilitat» del seu grup logístic. Els preparatius van començar al juny, quan un d'ells va començar a visionar tutorials a YouTube sobre la preparació d'explosius. Els investigadors van rastrejar les compres a partir de les restes trobades en la runa de la casa d'Alcanar i van comprovar que, per exemple, van adquirir fundes de coixí i paquets de brides en un establiment xinès, o interruptors i bombetes en una botiga d'electrònica. El 8 de juliol van fer la primera compra de peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada) per fabricar l'explosiu.