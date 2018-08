Eixamplaran la carretera GI-633 entre Medinyà i Sant Jordi Desvalls

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha adjudicat, per un import de 4,5 milions d'euros, les obres de millora de la carretera GI-633 entre Medinyà i Sant Jordi Desvalls.

Aquesta actuació consisteix en l'eixamplament i millora d'aquesta via en un tram de sis quilòmetres per tal d'afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. Els treballs començaran la tardor vinent i tindran un termini d'execució de 18 mesos.

Les obres que ara s'adjudiquen s'emmarquen en el Pla de Millora de la seguretat de les carreteres del Baix Ter que està desplegant el Departament de Territori i Sostenibilitat. Abasta el tram de la GI-633 entre la cruïlla amb l'N-II i l'inici de la variant de Sant Jordi Desvalls, en un entorn on la carretera registra un trànsit de 5.200 vehicles diaris de mitjana.

L'obra comportarà l'eixamplament de la calçada fins assolir una amplada de nou metres, amb dos carrils de circulació, un per sentit, de 3,5 metres i dos vorals d'1 metre d'amplada.

Actualment, en alguns trams la carretera té una amplada de 6 metres i no disposa de vorals.

D'altra banda, es preveu la millora del traçat i diverses actuacions de seguretat viària com la millora d'un revolt existent a l'inici de l'actuació; l'augment del gàlib vertical al creuament sota l'autopista AP-7; a l'entrada a Cervià de Ter, costat Medinyà, es construirà una rotonda; s'eixamplarà el pont sobre la riera de l'Arner a Cervià i també es millorarà la travessera.



Millora de la visibilitat

També està previst que a la sortida de Cervià de Ter, en sentit Sant Jordi Desvalls, es perllonguin les voreres existents a banda i banda de la carretera fins a la cruïlla de la GI-633 amb el camí de les Escoles; es millorarà la rasant d'un punt entre Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls per afavorir la visibilitat; també es formaran carrils d'acceleració i desacceleració a la intersecció d'accés a Viladasens i, finalment, es crearan carrils d'entrada i sortida a la intersecció de Raset. En aquesta zona, es preveuen apartadors per a autobusos.

Cal recordar que aquest tram de via és molt estret i que el territori ha reivindicat sovint que s'hi fessin canvis per la seva perillositat en no haver-hi en molts punts voral o falta de visibilitat a causa dels canvis de rasant. Ahir Territori va anunciar la inversió en un comunicat. En un tram en què a finals de l'any passat va morir un jove de 29 anys en una sortida de via al seu pas per Sant Jordi.