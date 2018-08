L'imam de Ripoll va amagar armes i explosius a la muntanya per a una cèl·lula gihadista francesa

«L´imam coneixia un altre imam que tenia un altre grup com nosaltres, de vuit o nou persones. Aquest grup era de França tenien pensat passar a Espanya per Andorra, comprar armes i atemptar a Lloret de Mar. Volien atemptar contra l´Ajuntament i la Policia. Jo no se si ho volien fer de forma coordinada amb nosaltres o no». És el que va explicar Mohamed Houli, membre de la cèl·lula terrorista de Ripoll que va atemptar a Barcelona i Cambrils i que va sobreviure a l'explosió de la casa d'Alcanar.

La delcaració consta en el sumari de la investigació, on també es recull un altre fragment de la declaració d'Houli sobre un suposat arsenal amagat en una muntanya propera a Ripoll: «També van dir: ´Ja veuràs quan l´imam baixi el que guarda als forats de la muntanya´. Jo penso que són armes o explosius i que es referien a les muntanyes que hi ha per Ripoll, però no ho sé segur».

Mohamed Houli va dir que havia escoltat converses entre Youssef va escoltar converses a la casa d'Alcanar, on també es parlava sobre dos homes propers a l´imam de Ripoll i que viatjaven a França i Bèlgica.