L'Ajuntament d'Olot ha començat les obres de posada de gespa artificial al camp del club Joventut Sant Pere Màrtir. La previsió és que pel setembre el camp tingui un aspecte verd i estigui en condicions per acollir partits de futbol. El nou camp farà que el club no hagi de patir per l'elevat ús de les seves instal·lacions. Es tracta d'un club molt potent en futbol base. L'any vinent tindran quinze equips, un dels quals serà femení.