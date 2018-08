En la sessió d´ahir a la borsa de Dublín, les accions de Ryanair es van revaloritzar un 1,6%; es pagaven a 13,68 euros. Això no obstant, el valor de la companyia ha caigut un 9,1% aquest any i s´ha situat en els 15.700 milions d´euros. En aquest context, a Alemanya, el representant del sindicat de pilots VC, Ingolf Schumacher, recorda que «els pilots no són nòmades que planten la tenda allà on Ryanair ensuma negoci», i que el lloc de treball d´aquests professionals «no hauria de canviar-se sense el consentiment dels empleats». Schumacher no observa voluntat en la línia aèria de millorar les condicions laborals. r.weiss/bloomberg frankfurt