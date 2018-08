Salut confirma la mort d'un home per un cop de calor a Tortosa

Un home de 41 anys va morir dimarts a Tortosa per un cop de calor, segons va confirmar ahir el Departament de Salut a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. La víctima es va trobar indisposada a la via pública i va morir a MC Mutual de Tortosa.

Fins ara, l'onada de calor hauria provocat quatre víctimes mortals només a Catalunya. Mentrestant, s'està a l'espera dels resultats de les investigacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya de dos possibles casos més per un possible cop de calor: el d'un home de 62 anys que va morir dimarts a Barcelona, a la via pública després, i el d'un altre home, en aquest cas de 45 anys, que va morir dilluns a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.



Les altres tres víctimes

La primera víctima va ser un home de mitjana edat que va ingressar en estat crític a l'Hospital Clínic de Barcelona després de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per un cop de calor. El segon, trobat en un carrer de Constantí (Tarragonès), va ingressar el passat dijous a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona per un cop de calor i va morir dissabte. El mateix dissabte també va ingressar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona un home d'uns 60 anys en estat molt crític, que va acabar morint aquella mateixa tarda.

Dimarts la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat va tancar l'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per onada de calor que es va activar el dijous 2 d'agost. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va donar per finalitzat l'episodi de calor. Durant tota la calorada, des de dijous dia 2 fins avui, el 061 CatSalut Respon ha atès 453 trucades relacionades amb l'onada de calor, incloent-hi consultes telefòniques i mobilització de recursos del SEM.

La xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya està centralitzant tots els casos sospitosos de cop de calor per tal de fer-ne la confirmació un cop s'hagin realitzat totes les proves mèdiques.

Aquesta actuació està dins el marc del Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS) que funciona des del 2004 i on participen les unitats de molts departaments del Govern de la Generalitat, entre els quals es troba l'Agència de Salut Pública de Catalunya.