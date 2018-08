La UGT denuncia que continuen les altes temperatures als centres d'atenció primària

La Unió General de Treballadors (UGT) Comarques Gironines va denunciar ahir que encara continuen les altes temperatures als Centres d'Atenció Primària (CAP) de la Regió Sanitària de Girona, fet que ja va posar de manifest divendres passat. Segons el sindicat, en alguns centres de la província s'han registrat fins a 38 ºC a les sales d'espera i consultes i el conjunt de treballadors s'ha hagut d'organitzar per aportar sistemes de ventilació propis, els anomenats pingüins, però que només fan baixar la temperatura ambient uns 5 ºC a les zones que tenen l'aparell a prop. A més, UGT declara que els pacients poden relliscar amb l'aigua que deixen anar els aparells.

La Direcció d'Atenció Primària (DAP) de l'Institut Català de la Salut (ICS) de Girona va manifestar que de tots els centres de salut que es gestionen a la Regió Sanitària de Girona, només 2 tenen problemes de clima, el CAP Tordera i el CAP Pineda. Les explicacions van ser que «a Tordera es va avariar la planta refredadora el passat 19 de juliol i cal substituir aquest aparell per un de nou, però que mentrestant s'ha equipat el centre amb 13 aparells portàtils. I, a Pineda, estava prevista una actuació de reforç del clima que havia de durar 2 setmanes, però que finalment s'ha allargat més del previst». La UGT també hi suma el CAP de Caldes de Malavella i, alhora, denuncia que al CAP Tordera dues treballadores han patit un cop de calor i que, precisament ahir, el personal sanitari del centre explicava que dues dones embarassades es van desmaiar mentre esperaven a la sala d'espera. El comunicat del sindicat demanava que es tanquessin el màxim de consultes programades i s'adeqüessin els horaris dels professionals només a l'Atenció Continuada. «Tot i que estan amb horaris d'estiu, es fan torns d'uns 10 professionals treballant, i se n'haurien de fer només 4 o 5. L'ICS hauria de tancar els ambulatoris i explicar a la ciutadania perquè ho fa», reclamava UGT. Les incidències dels centres afectats van començar fa més d'un mes i «tot i que s'arrosseguen des de l'any passat, encara no s'ha resolt un problema crucial de manteniment que afecta els usuaris i el personal que hi treballa».



Previsió d'una setmana més

El sindicat va posar de manifest que la DAP no actua «de manera urgent ni eficaç per a solucionar aquests greus problemes que incompleixen la normativa de Salut i Seguretat Laboral» perquè «la previsió és que la situació d'avaria es perpetuï com a mínim una setmana més».

El sindicat es queixa de què el manteniment es deixi en mans de l'empresa concessionària que gestiona els centres de salut i va requerir que «s'agilitin les tasques de manteniment i reparació dels sistemes de ventilació». Segons UGT, la resposta que reben són excuses com ara: «la peça necessària no arribarà fins a final de mes», però, insisteixen que mentrestant, «els afectats són els usuaris i el personal sanitari». La UGT creu que les solucions plantejades fins ara no són efectives i insta l'ICS a revisar les contractacions per concessió pública, garantir que el manteniment de les seves infraestructures es faci amb diligència, i vetllar pels seus treballadors i usuaris.

Per la seva banda, la DAP va fer constar que «les actuacions de manteniment són habituals perquè som conscients que el clima és important en els centres de salut». Va especificar que any rere any es fan inversions de manteniment per millorar les condicions climàtiques dels centres sanitaris de Girona, que en dos anys s'han destinat més de 350.000 euros a millorar la climatització, i que la inversió de l'any que ve tindrà un import de 109.000 o superior.