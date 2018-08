Ryanair: divendres negre

Els problemes s'acumulen a Ryanair, aquest estiu, a velocitat de creuer. Després d'un final de juliol marcat pels dos dies de vaga de la tripulació de cabina que van deixar sense vol milers de clients de l'aeroport de Girona-Costa Brava, demà la jornada es pot complicar perquè, ahir, la companyia cancel·lava 250 vols de connexió amb Alemanya; el motiu: una nova protesta laboral, aquesta vegada convocada pels pilots que Ryanair té al país teutó, que se sumaven in extremis a la causa iniciada pels seus col·legues a Suècia, Bèlgica i Irlanda. Sumades, les cancel·lacions als quatre països s'enfilen fins a les 396, informa l'agència Efe, el 16,5% del total d'operacions previstes. Els pilots demanen increments de sou i d'altres millores; Ryanair, en el cas alemany, critica que el sindicat Vereinigung Cockpit (VC) s'hagi afegit a l'aturada amb «només dos dies d'antelació». A criteri de l'empresa, la vaga és «innecessària» i recorda el director de màrqueting de Ryanair, Kenny Jacobs, que divendres de la setmana passada la direcció va plantejar una nova proposta de conveni col·lectiu i que els pilots alemanys gaudeixen de «condicions de treball excel·lents», amb sous de 190.000 euros anuals que, en virtut d'un acord de principi d'any, pujaran un 20%.



NS/NC

Quina afectació tindrà la vaga a l'aeroport de Girona? No se sap/no es contesta (NS/NC). Ryanair és reàcia a avançar cap dada; ara bé, per a demà té programades quatre connexions regulars amb Alemanya (Berlín, Düsseldorf, Frankfurt International i Baden-Baden) i una amb Bèlgica (Brussel·les). No hi ha previstos vols a Irlanda i no hi ha cap ruta d'estiu a Suècia. En conjunt, doncs, hi ha cinc rutes amenaçades per la protesta laboral.

Les contingències continuades a Ryanair han motivat la intervenció del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que, d'ofici, s'ha posat a analitzar «el paper de l'Administració davant d'una actuació abusiva» per part de la companyia que es tradueix en «retards i cancel·lacions», «llargues cues per presentar una reclamació» i «manca de resposta a les sol·licituds de compensació o devolució de l'import del bitllet». Greuges, en definitiva, contra «els drets dels passatgers» (el Síndic també parla de Vueling, línia aèria de baix cost que opera des de l'aeroport de Barcelona-El Prat). Per tot plegat, Ribó, que ja s'ha adreçat a l'Agència Catalana de Consum i a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, exigeix una «resposta contundent per part de les administracions competents».



Aportacions milionàries

La posició dominant de Ryanair a l'aeroport de Girona ha estat una carta que ha jugat la companyia sense massa manies per accedir a ajuts, primer, i contractes publicitaris, després, de les administracions públiques. L'empresa irlandesa, des que va començar a operar a Vilobí d'Onyar el 2002, ha lligat l'activitat al suport econòmic institucional: l'any 2011, per exemple, l'Associació per a la Promoció i el Desenvolupament de les comarques gironines (AGI), que integren la Generalitat, la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç, va signar un conveni que garantia a Ryanair una aportació anual de 3,5 milions d'euros a partir de l'abril de 2012 i fins al 2016. L'empresa, a canvi, havia de transportar més de 3 milions de passatgers cada exercici, condició que mai no va complir. El 2014 el Departament de Territori va assegurar que Ryanair acabaria cobrant menys, ja que els 3 milions de clients no es van assolir mai. El Govern, però, no va concretar xifres. El conveni també contemplava que la companyia construís un hotel a tocar de l'aeroport, que obrís un hangar de manteniment a Vilobí i la recuperació del vol Girona-Madrid. Ni una cosa, ni l'altra, ni l'altra; i avui, nova vaga.