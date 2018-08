La verema a l'Empordà serà més quantiosa que la de 2017

La verema d'aquest 2018 es preveu, de manera general i a totes les denominacions d'origen catalanes, més quantiosa pel que fa a producció i amb un endarreriment d'entre una i dues setmanes respecte a la de l'any passat. Aquest fet suposa un retorn al temps normal de verema dels últims anys, és a dir, mitjans-finals d'agost o començaments de setembre, si no es repeteixen onades de calor durant les pròximes setmanes d'agost, segons indiquen des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Excepcionalment, pot ser que no tinguin una recuperació igual les vinyes que han patit una sequera severa en els darrers anys.

Per zones productores, a l'Empordà, els Serveis de Sanitat Vegetal de l'Empordà i del Consell Regulador de la Denominació d'Origen (CRDO) Empordà calculen una collita bona, superior a la campanya passada en rendiment, una producció global en la mitjana dels darrers anys i un començament de la verema una setmana més tard respecte de l'any 2017, i, per tant, més proper a les dates tradicionals, entre el 15 i el 20 d'agost.

A la Terra Alta es preveu una collita superior a la de l'any passat i amb un inici de verema una setmana retardat segons la cooperativa Unió. La mateixa font valora que tant al Priorat com al Montsant s'espera que les collites recuperin les dates d'inici normals dels darrers anys, amb dues setmanes i deu dies de retard en relació amb l'any passat, respectivament, i una producció superior a la del 2017.

Costers del Segre preveu una collita superior a l'any passat, amb un estat sanitari molt bo. El celler Raimat ja va donar el tret de sortida a la verema dimarts a la nit, amb la recol·lecció manual i nocturna de la varietat chardonnay per a l'elaboració de cava. El Departament d'Agricultura va informar que la pedregada del 20 de juliol, amb un grau d'afectació entre el 30-50% en un conjunt de més de 400 hectàrees, principalment a la subzona de Raimat, pot suposar una pèrdua lleugera de collita, que s'estima a l'entorn del 3%.

La Conca de Barberà calcula iniciar la verema entre la darrera setmana d'agost i la primera de setembre, segons informa el mateix CRDO Conca de Barberà. La sortida de raïms ha estat correcta, exceptuant la varietat trepat com a conseqüència de l'anterior sequera. En aquesta mateixa zona, hi va haver algunes tempestes amb calamarsa o pedra molt locals (zona de Solivella i Sarral) i lleus, i caldrà esperar per veure si varia el volum final de collita.

El CRDO Pla de Bages preveu que la verema comenci els darrers dies d'agost, com en anys habituals. De moment, es calcula una collita entre un 20-30% superior a l'any passat, encara que en parcel·les puntuals hi haurà una pèrdua important a causa de la quantitat de raïm afectat per míldiu, un fong que ataca les fulles i els raïms dels ceps.

En el cas d'Alella, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen preveu una pujada de la producció a confirmar fins a les dates pròximes al temps de collir, a l'entorn d'un 10% respecte a la campanya passada. La previsió d'inici de la verema de les varietats primerenques serà pels volts del 15 d'agost, i la de les varietats com la pansa blanca o la garnatxa, cap a començaments de setembre si continua el temps de calor i no hi ha pluja. El míldiu ha afectat algunes varietats, però sense un impacte greu, i s'espera que sigui una bona anyada.

Al Penedès s'estima l'inici de la verema entre el 9 i el 10 d´agost, segons la zona, les varietats i les temperatures que es donin durant el mes. Hi ha vinyes amb una afectació de míldiu important, tant en fulla com en fruit. El CRDO no espera que això afecti la qualitat de la verema, però sí que podria suposar una pèrdua de raïm puntual. Caldrà determinar quin volum de collita pot disminuir per aquest fet.

Finalment, el CRDO Montsant estima un increment de la producció respecte a l'any passat fins a arribar a uns nivells pròxims a la mitjana. La pressió de malalties fúngiques no ha estat tan alta com en altres zones, tot i haver estat un any complicat. S'espera l'inici de la verema cap a primers de setembre; per tant, es retarda uns 10-15 dies en relació amb la campanya anterior.