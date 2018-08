El conseller d'Interior critica que s'amagui informació a la policia catalana

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va dir ahir que no veu «normal» que no constessin els antecedents de l'imam de Ripoll en els fitxers policials i va advertir que no es pot «ocultar» informació als Mossos d'Esquadra, que no sabien que havia estat a la presó.

En una entrevista a l'emissora Rac1, Buch va manifestar que «en les bases de dades figuren els antecedents penals de tots. El normal seria que hi fossin les dades, que sembla que no existien. No deixa de ser sorprenent».

Buch va insistir que als Mossos no se'ls pot «ocultar cap mena d'informació», ja que la seguretat a Catalunya «és competència de la Generalitat». Per això, va denunciar que encara no tinguin accés a les bases de les policies europees i que no es compleixen els acords de cooperació fixats a l'última Junta de Seguretat, com incorporar la policia catalana al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat.