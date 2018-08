El Govern defensa la legalitat dels projectes urbanístics de la costa

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, defensa la legalitat dels plans urbanístics impulsats pels ajuntaments de la Costa Brava. Calvet ha afirmat: «Creiem que els planejaments dels ajuntaments són correctes i quan ens arribin posarem la nostra dosi de comprovació de legalitat urbanística».

El conseller reaccionava d'aquesta manera, ahir, a la constitució recent de la plataforma SOS Costa Brava, que vol protegir el territori de 21 plans urbanístics i que alerta els ajuntaments del litoral de Girona i la Generaliat dels greus impactes acumulatius, tant ambientals com paisatgístics, que poden comportar aquests plans.

L'associació assegura que la Costa Brava ha traspassat els límits de càrrega del territori i que per aquest motiu el litoral gironí es troba en una situació de risc en relació amb els impactes ambientals; sol·licita a tots els municipis de la zona constituir un fons per adquirir terrenys amb valors naturals i paisatgístics, i demana a la Generalitat i al Parlament impulsar un Conservatori del Litoral, entre altres mesures. Davant d'aquests arguments, el conseller de Territori defensa que ja hi ha hagut una reducció important de sòl urbanitzable i aposta per més espais lliures i equipaments: «És legítim que qualsevol persona o entitat expressin la seva opinió, però, a partir d'aquí, hem de declarar que estem molt segurs de la política urbanística de la Generalitat, que preserva el territori i que en els últims anys ha dut a terme mesures que desclassifiquen el sòl». El conseller insisteix que el Govern català rep tots els projectes per a la seva aprovació definitiva: «Hem de saber diferenciar els expedients. Els que jurídicament plantegen temes que s'ajusten a la legalitat urbanística els hem d'aprovar, sempre que estiguin justificats». El titular de Territori recorda que hi ha sòls urbans que només requereixen la llicència de l'ajuntament en qüestió: «Només hem de veure si la llicència s'ha atorgat bé o iniciar un contenciós en cas que no sigui així». De la seva banda, preguntat pel cas concret d'un projecte al sector d'Aiguafreda a Begur, el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, declarava a Diari de Girona, que en aquest casos «s'ha de trobar un equilibri», i recordava que a la Costa Brava «s'han fet actuacions urbanístiques que partien d'edificabilitats molt altes, que han passat pels sedassos de l'Ajuntament i d'Urbanisme; hi ha hagut tensions, però s'ha trobat el projecte encertat».