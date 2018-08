Qui és l'home canós vist el matí de l'atemptat amb dos dels implicats?

Diversos testimonis van situar el matí del 17-A al costat de dos dels terroristes, en una furgoneta blanca similar a la dels atemptats, un home canós d'uns 40 anys que podria tenir vincles amb l'imam de Ripoll, presumpte cervell de l'operatiu.

Una figura «de gran importància» per a la investigació, segons destaquen els Mossos d'Esquadra en un informe remès al jutge del cas, ja que els testimonis el situen amb diversos dels terroristes, hores abans que Younes Abouyaaqoub envestís contra centenars de persones a la Rambla de Barcelona.

Des del principi, alguns van apuntar un home que havia treballat fa anys com a fruiter al mercat setmanal de Ripoll. Fins i tot, una persona que va veure els dos implicats a la furgoneta amb aquest home el va identificar «sense cap mena de dubte» com R.M.M.

No obstant això, i encara que tot semblava indicar que podia ser aquella persona, un altre testimoni va veure aquest home diverses vegades amb Es-Satty i «va reconèixer fotogràficament una altra persona diferent», que responia a les inicials de T.E.A., si bé ho va fer «amb dubtes del 50%».

Els Mossos es van posar rere la pista de tots dos per confirmar la seva vinculació amb els atemptats i les indagacions seguien conduint-los a R.M.M, qui, segons van comprovar, «havia treballat feia anys» en una empresa de servei de venda ambulant al mercat del municipi, tal com van dir els testimonis.

Segons els investigadors, que una testimoni reconegués «un veí del poble de fa molts anys» i es confirmés que era fruiter, com ella va manifestar, feia pensar que es podia haver «arribat a la identificació de la persona» que acompanyava dos dels terroristes el matí del 17 d'agost.

En qualsevol cas i per no deixar res per lligar, al març d'aquest 2018, els Mossos van remetre l'esmentat informe al jutge de l'Audiència Nacional en el qual sol·licitaven la fotografia del document d'identificació d'estranger de R.M.M. L'objectiu era que el testimoni, que en principi no el va reconèixer, veiés una foto més actual del sospitós.

Els testimonis l'identifiquen com un home marroquí, potser rifeny, d'entre 1,70 i 1,80 metres d'alçada aproximadament, d'uns 40 o 42 anys, amb els cabells curts i canosos, prim i afaitat.

Habitual al pis de l'imam

L'«home canós» va ser vist diverses vegades amb els membres de la cèl·lula. Primer, un testimoni el va veure entrar diversos cops al pis de Sant Pere de Ripoll on Es-Satty, mort a l'explosió d'Alcanar, es reunia amb alguns dels terroristes.

De moment, es desconeix si els Mossos d'Esquadra han avançat en la investigació sobre el sospitós o si han descobert si va intervenir o no en la preparació dels atemptats, en els quals van morir setze persones i un centenar van quedar ferides.