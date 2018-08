Els Mossos coneixien els antecedents de l'imam de Ripoll però ho van negar "per error" en un informe

L'informe, elaborat per la Comissaria Superior de Coordinació Central dels Mossos quatre dies després dels atemptats, el 21 d'agost, posa de manifest que no constava cap detenció per part de cap cos policial, segons recull el sumari dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Segons han explicat fonts dels Mossos a l'ACN, l'operatiu que investigava l'explosió al xalet d'Alcanar va trobar documentació d'Es Satty i va cercar-ne informació a les bases de dades policials la nit del 16 al 17 d'agost i és quan va conèixer que tenia antecedents per salut pública.

Tot i l'"error" de l'informe del 21 d'agost, els Mossos afirmen que des del primer moment tant el cos policial com el jutge instructor de l'Audiència Nacional coneixien els antecedents de l'imam per salut pública i asseguren que almenys cinc informes posteriors així ho recullen. Es Satty havia estat detingut per la Guàrdia Civil el 2010 a Ceuta per intentar introduir 121 quilos de haixix a l'estat espanyol i va complir condemna a Castelló del 2010-2014. Fonts dels Mossos assenyalen que l'error de l'informe es podria haver produït a l'hora de fer la consulta i l'atribueixen a la voràgine de les hores posteriors al 17-A.

En un informe anterior, del 19 d'agost, els Mossos es limitaven a assenyalar que no apareixia en els arxius policials dels Mossos. Ara bé, tres dies més tard, tornaven a cercar el nom de l'imam creuant-lo amb les bases de dades de la policia espanyola i la Guàrdia Civil i afirmaven que tampoc apareixia res del seu historial delictiu. En aquell informe, apuntaven Es Satty com el cervell de la cèl·lula i afirmaven que havia "adoctrinat" la resta dels joves terroristes.