Els Mossos no troben els antecedents de l'imam en cap escorcoll policial

Ni rastre dels antecedents policials de l'imam de Ripoll en cap dels escorcolls policials. Un informe elaborat per la Comissaria Superior de Coordinació Central dels Mossos d'Esquadra quatre dies després dels atemptats, el 21 d'agost, posava de manifest que no constava cap detenció per part de cap cos policial.

En un informe anterior, del 19 d'agost, els Mossos d'Esquadra es limitaven a assenyalar que no apareixia en els arxius de la policia catalana. Ara bé, tres dies més tard, tornaven a cercar el nom de l'imam creuant-lo amb les bases de dades de la policia espanyola i la Guàrdia Civil i tampoc apareixia res del seu historial delictiu. L'imam havia estat detingut el 2010 a Ceuta per intentar introduir 121 quilos de haixix a l'Estat i va complir condemna a Castelló del 2010-2014. Ara bé, els Mossos no van obtenir aquesta informació quan van rastrejar els antecedents delictius d'Es Satty. En aquell informe, a més, ja l'apuntaven com el cervell de la cèl·lula i afirmaven que havia «adoctrinat» la resta dels joves terroristes.

L'informe dels Mossos d'Esquadra desvetlla que Es Satty semblaria que mai havia estat fitxat per cap policia arreu de l'Estat, tot i que havia estat detingut a Ceuta i empresonat quatre anys per tràfic de drogues.



Entrevistes policials a la presó

A més, segons consta també al sumari del cas del 17-A, l'imam de Ripoll va mantenir «quatre entrevistes policials» mentre era a la presó de Castelló complint condemna. Una d'elles, segons confirma la Fiscalia de l'Audiència Nacional, era d'un agent de la intel·ligència espanyola, tot i que assegura que no tenia cap relació amb terrorisme. Tot i això, no hi ha ni rastre dels antecedents delictius d'Es Satty als arxius policials.