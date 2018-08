Les pluges d'estiu fan baixar les temperatures

L'onada de calor de les darreres jornades ha desaparegut completament amb l'arribada dels xàfecs d'estiu. La província de Girona va experimentar un dijous passat per aigua amb tempestes de forta intensitat i, en algunes localitats de la Catalunya central, acompanyades fins i tot de calamarsa o pedra. Després de les primeres precipitacions i les tempestes elèctriques de dimecres a l'Empordà, ahir van arribar els ruixats, que van descarregar desenes de litres d'aigua en poques hores, especialment a partir del migdia. A Roses, per exemple, van caure 56 litres per metre quadrat en només una hora i a Sant Pere Pescador 21,9.

El cel de les comarques gironines va començar el dia mig ennuvolat arreu, ja que al matí hi va haver ullades de sol a Girona ciutat i alguns punts de la costa, però a mesura que passaven les hores, es va acabar de cobrir i la nuvolositat generalitzada es va mantenir fins que va anar guanyant terreny de cara a la tarda.

Va ser precisament a partir de la segona meitat del dia, a les 14 hores, que Protecció Civil va activar l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per pluges intenses a qualsevol punt del territori. El perill alt de tempestes fortes es va concentrar en punts del Ripollès, la Cerdanya, la Garrotxa i la Selva.

La majoria dels xàfecs van anar acompanyats de tempesta, així com de fortes ratxes de vent. Portbou va ser el municipi on es van registrar els vents més violents, amb una tramuntana que va arribar als 79 km/h. D'altra banda, Roses va ser el municipi més afectat de la demarcació per les pluges, ja que al llarg de la jornada s'hi van arribar a acumular 63 mm d'aigua, amb vents de fins a 53 km/h, però la humitat va ser la més baixa de la província, amb un 77% de mitjana.

Seguidament, les precipitacions més altes van ser a Sant Pere Pescador amb 34,4 mm acumulats, Portbou amb 27,1 mm i Castelló d'Empúries, amb 25,8 mm.



111 incidències

Els Bombers de la Generalitat van informar que, entre les 15 i les 19 hores van haver de fer 11 sortides per incidències relacionades amb la pluja. Gran part dels serveis van ser a les comarques gironines, on se'n van fer 42, 14 de les quals només a Roses. La majoria van ser petites inundacions de baixos i de carrers i per retirar arbres caiguts.

Cadaqués va ser un clar exemple d'aquestes inundacions, ja que segons la Policia Local es va tallar la riera com a mesura preventiva cap a quarts de cinc de la tarda perquè van caure 53 litres en menys de dues hores. Un cotxe va quedar atrapat a la corba de s'Aguarda a causa de la gran quantitat d'aigua i la via va quedar tancada momentàniament mentre el retiraven. Amb tot, ningú va resultar ferit.

Segons Protecció Civil, les tempestes van afectar especialment el litoral català i 70 platges van fer onejar la bandera vermella, que prohibeix el bany. A la Costa Brava hi havia 11 platges afectades, totes elles ubicades al Baix Empordà, com ara Pals, Calonge o Palamós.

Fins a 12 graus menys

Les temperatures van caure més de 10 graus en tres hores. Al matí els termòmetres estaven al voltant dels 30 graus, amb la màxima de la província de 31,6 ºC a Fornells de la Selva a les dotze del migdia. Però aquest mateix municipi va reduir la seva temperatura en 12,2 graus en menys de tres hores i a les tres de la tarda estava a 19,4 ºC. A Girona, per exemple, dels 28,1 ºC de les 11.30 hores es va passar a 18,9 ºC a les 14.30 i Santa Coloma de Farners va reduir la seva temperatura 11,4 graus en menys de tres hores. Aquesta va ser la tendència generalitzada de la província, que a les set de la tarda rondava els 20 ºC.

Llamps a la Garrotxa

El fort vent i les tempestes també van afectar la Vall d'en Bas, tot i que la intensitat de les pluges va ser intermitent. No va ser fins al migdia que la pluja es va convertir en ruixat amb temptesta elèctrica. A Olot i Castellfollit de la Roca va ploure amb força durant una hora i s'hi van acumular 13,6 mm d'aigua.