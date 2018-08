Els usuaris del Punt Òmnia de Ripoll han baixat després dels atemptats

El Punt Òmnia de Ripoll té menys usuaris que ara fa un any. El 98% pertanyen a famílies d'origen marroquí i, des dels atemptats del 17-A a Cambrils i Barcelona, l'activitat s'ha reduït considerablement. «Hi ha gent que a causa d'això no ve i no sé per què; aquí no s'ha rebutjat mai ningú, al contrari; tothom hi és benvingut», afirma la Vanessa, que treballa des de fa uns anys com a dinamitzadora d'aquest espai. Vol pensar que potser es deu a altres factors que se li escapen, però el cas és que aquest curs ha estat «més fluix». Els assistents són nens i adults que fan activitats amb els ordinadors del centre que, com arreu de Catalunya, estan disponibles per facilitar l'accés a les TIC. Per aquest espai hi han passat desenes d'infants i alguns dels joves que fa un any van cometre els atemptats a Barcelona i Cambrils. El Punt Òmnia és al mateix barri on vivien i on es van concentrar els escorcolls i detencions.