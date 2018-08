45 rescats de muntanya al Ripollès en set mesos

Lleuger descens dels rescats de muntanya els set primers mesos del 2018. Entre gener i juliol els Bombers van realitzar un total de 751 serveis, un 8% menys que en el mateix període de l'any passat. Francesc Farré, sergent del cos, explica que les «condicions meteorològiques» han estat la principal causa. Això fa que la davallada sigui «poc significativa», a criteri de Farré, que insisteix en la importància de no abaixar la guàrdia i demana «prudència» abans de sortir a la muntanya. Montserrat, el Pedraforca, el Parc Nacional d'Aigüestortes, el Pirineu Oriental i la Vall de Núria són els punts on es concentren la majoria dels serveis. Per comarques, el Bages, el Baix Llobregat i l'Anoia –on hi ha Montserrat– són les tres que acumulen més rescats, amb 51, 50 i 42, respectivament. També destaquen els números del Berguedà –allà hi ha el Pedraforca–, amb 35; la Vall d'Aran, amb 56, i el Ripollès, amb 45. El major nombre dels serveis es produeix durant els mesos d'estiu. Els caps de setmana són l'altre moment crític pel que fa a actuacions dels Bombers al medi natural. Per hores, els salvaments i recerques són es concentren entre les 12.00 hores del migdia i les 18.00 hores de la tarda.