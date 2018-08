Compromís de l'Estat amb projectes pendents a Ripoll

El subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, es va comprometre ahir a tramitar i intentar resoldre favorablement tots els projectes que l'administració de l'Estat té pendents a Ripoll. Així ho va expressar a l'alcalde de la vila, Jordi Munell, en una reunió a la seu de la subdelegació inclosa en la sèrie de trobades amb els representants dels ajuntaments que Bramon ha seguit des de la seva presa de possessió, amb el propòsit de conèixer i contribuir al desenvolupament dels projectes estratègics del territori.

Ripoll és un municipi especialment influït pels projectes amb participació estatal, van assegurar. Munell va detallar a Bramon els projectes més urgents, com l'execució de la rotonda de l'N-260 ja projectada; el canvi de redactat del conveni entre l'Ajuntament i Adif per a la cessió al municipi de les antigues cotxeres del tren; la desafectació de l'annex de l'edifici dels sindicats per al seu enderroc; la recerca de fórmules que ajudin a restituir l'ús de l'antiga estació, de gran valor arquitectònic; la recuperació de la inversió de l'u per cent cultural a l'església de Sant Pere i també el projecte de condicionament del pas a nivell urbà que ha de permetre reordenar urbanísticament l'entorn que ocupa, al centre del municipi.