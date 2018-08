L'encaputxat que va arrencar estelades i va amenaçar vianants amb un ganivet és detingut

Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels membres del grup que va despenjar estelades i es va enfrontar amb els veïns de Verges durant la matinada de l'1 d'agost. Els fets van passar aquell dimecres de matinada i es va produir un enfrontament entre gent del poble i persones encaputxades que estaven arrencant estelades i llaços grocs.

La policia va detenir ahir a Banyoles aquest individu, un home de nacionalitat espanyola, 51 anys i veí de la ciutat per presumptament amenaçar amb un ganivet dos homes a la localitat de Verges.

El detingut va actuar amb quatre persones més que ja estan identificades per la policia i també està investigat per lesions lleus, furts i danys. L'home té una quarantena d'antecedents policials. Tant per delictes contra el patrimoni, atracaments, atemptat als agents de l'autoritat i estafes. I a més, fins i tot ha estat a presó.

En el marc de l'actuació policial durant l'enfrontament, els Mossos d'Esquadra van identificar les persones que acompanyaven el detingut i van obrir diligències policials que ja s'han tramès al jutge. Els fets van tenir lloc el passat 1 d'agost, quan un grup de cinc persones encaputxades van arrencar estelades i llaços grocs que hi havia a diferents fanals.

Davant d'aquest fet, diverses persones els van recriminar el que estaven fent i van mostrar la seva oposició que continuessin la seva acció. Aleshores, l'ara detingut, que portava una escala plegable d'uns dos metres d'alçada, va colpejar un home per tal de poder continuar amb la seva activitat.

Al mateix temps, va mostrar un ganivet d'uns 15 centímetres de fulla i li va col·locar prop de l'abdomen i el va amenaçar. Una altra persona es va interposar entre ells dos i també va rebre amenaces per part del detingut.



Li van treure l'arma blanca

Finalment, una de les víctimes va poder treure la navalla que l'autor dels fets havia guardat al darrere de la seva cintura i va marxar corrent. Posteriorment, va lliurar l'arma a la policia en el moment en què va denunciar els fets.