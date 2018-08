El Pla de l'Estany lliga els menjadors escolars amb convenis excepcionals

Les negociacions entre el Consell comarcal del Pla de l'Estany i les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPAs) que volen seguir gestionant el menjador escolar continuen obertes ben entrat l'agost perquè, mentre que algunes han accedit a signar un conveni excepcional vigent per un any, n'hi ha que no estan satisfetes amb el grau de compromís de l'administració. El president comarcal, Jordi Xargay, va informar que «una part important» de les AMPAs del Pla de l'Estany han acceptat la proposta del Consell, en virtud de la qual continuaran decidint sobre el servei a partir del setembre. Pel que fa al curs 2019-2020, Xargay va assenyalar que «hem de veure si el Departament treu el decret que diu que treurà», en referència a la nova regulació en què treballa la Conselleria i que, entre altres coses, ha de donar seguretat legal a les administracions comarcals perquè puguin deixar els menjadors en mans de les AMPAs que així ho vulguin. Aquest servei està delegat als Consells, però la seva adjudicació s'ha vist afectada per l'aplicació de la nova Llei de Contractació pública. Jordi Xargay va remarcar que quan s'aprovi el nou Decret de menjadors «haurem de fer el que digui i, sinó, haurà de gestionar-ho el Consell comarcal o un altre ens que estigui autoritzat per fer-ho».



Negociacions obertes

L'AMPA de l'escola El Frigolet, de Porqueres, manté les reivindicacions i exemplifica les discrepàncies amb l'administració. En concret, aquest mes ha obert un argumentari a Twitter on defensa el dret de les famílies a gestionar el menjador escolar i rebutja que s'hi faci «negoci»; a més d'informar que el 31 de juliol es va reunir amb el Consell del Pla de l'Estany per seguir discutint la qüestió i publicitar una carta del president en la qual expressa la voluntat d'arribar a una entesa. Tal com va confirmar Jordi Xargay, aquest mateix dijous encara s'han mantingut contactes amb associacions de pares d'alumnes, tot i que es va mostrar confiat de tancar el tema en els propers dies. «S'estan fent esforços per les dues bandes i hi ha opinions de tot tipus, les AMPAs ho estan fent bé i és lògic que ho defensin i ho puguin fer, però volem esgotar totes les possibilitats i escoltar tothom», va dir. Així com va remarcar que «nosaltres estem al mig, entre el Departament d'Ensenyament i les lleis, que diuen el que diuen».

El conveni excepcional que algunes associacions ja han signat amb el Consell del Pla de l'Estany els dona marge per poder-se fer càrrec del servei durant un any, «en què no els canvia res», va subratllar Xargay. «En tot cas, canviaria de cares a l'any que ve si el Departament no fa el que ha dit que faria, però s'ha compromès a treure el decret i a què ja no tindrem aquest problema. Nosaltres confiem plenament en això i crec que les AMPAs també han de confiar-hi», va manifestar. En la seva opinió, «tots hem de lluitar per clarificar-ho perquè no podem estar en aquesta situació» i va deixar clar que «l'any que ve serem els primers a posar-nos al davant si aquest decret no hi és o això no es clarifica, perquè no pot continuar així». «Les AMPAs i els Consells ens mereixem una resposta clara i una línia clara de com s'ha de fer», va afirmar.