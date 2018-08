Reformes d'Endesa a Susqueda per millorar el servei a 3.800 clients

Endesa ha acabat les obres de reforma de la subestació elèctrica de Susqueda per millorar el servei de subministrament a 3.825 usuaris de les comarques de Selva i la Garrotxa. Les obres han suposat una inversió de 50.000 euros i han servit per canviar la maniobra pneumàtica per una d'elèctrica. La maniobra elèctrica és més potent i també permet que es pugui dirigir a distància. Això comporta més rapidesa en el servei elèctric, ja que no fa falta desplaçar-se fins a Susqueda per resoldre algunes de les averies tècniques, ni per altres gestions. En total, la reforma afectarà a cinc municipis de la Selva (Amer, Anglès, la Cellera de Ter, Osor i Susqueda) i tres més de la Garrotxa (Les Planes d'Hostoles, Sant Aniol de Finestres i Sant Feliu de Pallerols). Aquesta reforma s'emmarca dins d'una important inversió que està fent la companyia elèctrica per modernitzar la seva xarxa i convertir-la en un sistema més autònom a partir de sistemes que permeten el control telemàtic.