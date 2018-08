Shigeru Ban exposa l'«arquitectura d'emergència» al Workshop d'Olot

L'arquitecte japonès Shigeru Ban (premi Pritzker 1994) va parlar ahir de la matèria, l'estructura i l'espai en una de les conferències més esperades de Workshop Internacional RCR 2018. Tres anys abans que RCR, els organitzadors del Workshop, obtinguessin el premi Pritzker del 2017, Shigeru Ban va obtenir el seu Pritzker. Un dels mèrits pels quals es va endur el prestigiós guardó va ser una estructura de tubs que servien per evitar la desforestació dels boscos de Ruanda. Llavors eren els temps del genocidi i milions d'habitants de Ruanda vivien a la intempèrie. La distribució dels tubs de Shigeru Ban va servir per fer cabanes sense haver de fer servir els troncs dels arbres. Des de llavors, la seva arquitectura busca treure profit dels materials. Ban ha tingut un paper en els dies posteriors als grans desastres naturals del nostre temps: per exemple, va aconseguir refer l'església de Kobé (Taiwan) i la sala de concerts de l'Aquila (Itàlia) amb cartró. La gent que havia de viure en una nau de la Fukushima del tsunami va poder tenir intimitat gràcies als tempanells de tubs de paper i tela que ell havia creat. El seu treball amb materials reciclats ha fet possible que alumnes tinguin escola, que famílies tinguin casa o que peces de valor per la humanitat tinguin resguard. Davant dels estudiants d'arquitectura i del públic en general que estaven interessades en el perfil humanitari del ponent, Sigeruh Ban va exposar com amb optimisme, una bona estructuració de les matèries més humils i una raonable distribució de l'espai, un arquitecte pot superar els reptes més grans. Ban va presentar edificis com la segona seu del Centre Pompidou a Metz, fet sobre la base de volums simples amb circulació entre ells. El moviment, va dir, queda aconseguit amb estructures de tubs. A més, va exposar l'església de la Christ Church de Nova Zelanda i el pavelló de el Japó a l'exposició de l'any 2000 a Hamburg. També va plantejar com un arquitecte pot reaccionar en una situació d'emergència a partir de treure profit del material que hi ha al terreny. A Kobe va fer servir caixes de cervesa, cilindres de cartó, tela i sorra per fer cases d'emergència. Tot i fer servir materials de deixalleria, encara va buscar que el resultat estigués d'acord amb el paisatge, perquè la bellesa ajuda els refugiats. Shigeru Ban va mostrar com els arquitectes poden trobar una sortida en la cerca de solucions per a les persones necessitades. Al món hi ha 1.300 milions de persones sense llar.