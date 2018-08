Ábalos acusa Cs i PP de competir «al costat de l'extrema dreta»

El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va afirmar ahir des de Platja d'Aro que PP i Ciutadans «estan competint al costat extrem de la dreta» per veure qui representa una alternativa a l'executiu socialista presidit per Pedro Sánchez.

En una trobada amb militants en la qual també va intervenir el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, va insistir que tots dos partits competeixen per veure «quin és el que està en condicions de desafiar el Govern».

«Estan competint en un mini-espai on la majoria dels espanyols no es reconeixen en aquesta posició política tan intolerant», va subratllar, i va afegir que no ho fan per un càlcul d'intel·ligència, sinó perquè estan «desesperats». «Un va perdre el Govern, i l'altre va perdre l'expectativa d'heretar-lo, i a partir d'aquí ja no saben com reaccionar», va considerar.