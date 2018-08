El Banc de Sang fa una crida a la donació de sang, sobretot de plaquetes

El Banc de Sang de Catalunya ha fet aquesta setmana una crida a la donació de sang davant la baixada dels últims dies, ja que en aquestes jornades no s'ha arribat a les 600 bosses per dia, que és el mínim establert per tal de fer plaquetes tenint en compte les necessitats actuals.

El Banc de Sang de Girona concreta que les reserves de sang actuals entren dins de les quantitats normals de previsió, amb unes 10.000 bosses que donen per aproximadament vuit dies, xifra que se situa dins dels marges de «la normalitat». El problema més alarmant, però, és que falten plaquetes a causa d'aquesta davallada. Les plaquetes es poden obtenir a través d'una afèresi, que és una donació en què només s'extreu el component sanguini necessari, que ja poden ser plaquetes o plasma; o bé es pot separar aquest component al laboratori de les donacions totals de sang.

Una possibilitat per donar sang són les campanyes, organitzades amb equips i unitats mòbils que es van desplaçant a tots els municipis del territori per tal d'arribar a la ciutadania. Durant tot l'estiu hi ha previstes unes 60 campanyes per setmana i es poden consultar les localitats i els dies en qüestió al portal Gencat fins a principis de setembre. «La gran majoria de reserves venen de les campanyes, però no podem oblidar l'opció més estable, que és venir a donar sang a l'hospital. Necessitem més donants al Trueta perquè hem passat d'unes 20 donacions de mitjana al dia, a les 10 o 12 actuals», expliquen des del Banc de Sang de Girona.



«Omple la bossa de vida»

El 12 de juliol es va iniciar la campanya d'estiu «Omple la bossa de vida» per animar la ciutadania a donar sang abans de marxar de vacances o durant els calorosos dies festius. L'eslògan es basa en el fet que els donants canvien la bossa que omplen de sang per una bossa de roba que s'enduen com a obsequi amb el missatge «Dona el millor de tu. Dona sang». Les donacions solen disminuir un 30% a l'estiu a causa del canvi d'hàbits i rutines i que moltes persones marxen de vacances.

L'objectiu establert per a aquest estiu és arribar a les 35.000 donacions necessàries entre juliol i agost, i ara mateix només en porten 17.200. Per assolir aquest objectiu no s'han programat noves campanyes, però sí que s'ha convocat els donants registrats a la base de dades. «Tot i que és complicat que ens quedem sense reserves, si continuessin baixant, activaríem una altra sèrie d'accions per tal de remuntar el nombre de donacions», asseguren des del Banc de Sang.

La campanya d'aquest estiu també promou el hashtag #omplelabossa, així s'anima els donants a penjar una imatge a les seves xarxes socials per mostrar la bossa de roba. «És un petit incentiu, però igualment no hi ha prou donacions. Moltes de les nostres campanyes estan dirigides a la gent jove, d'entre 18 i 35 anys, perquè hem notat un envelliment entre els nostres donants. Els joves responen prou bé, però sí que és cert que se'ls ha d'anar a buscar i per això organitzem maratons a les universitats, per exemple. El que fa falta realment és una nova collita de donants que comencin per primera vegada», indiquen.