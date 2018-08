Cau una banda que robava a turistes a les àrees de servei de l'autopista

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda de lladres que es dedicava a robar a turistes a les àrees de servei de l'AP-7, entre la Jonquera i Tarragona. El grup criminal estava format per sis integrants d'origen albanokosovar, cinc dels quals van ser detinguts i més tard deixats en llibertat amb càrrecs. Un sisè té una ordre de crida i cerca. Tots tenien antecedents a diferents països i actuaven dividits en dos grups, cadascun en un cotxe diferent. Llogaven els vehicles amb els quals es desplaçaven i anaven canviant de cotxe. La majoria tenien molta mobilitat i s'allotjaven a diferents llocs per dificultar la seva identificació.

Els pispes sostreien objectes de valor i diners de l'interior de vehicles després de distreure els seus ocupants, a qui deien que tenien la roda punxada i simulaven que els ajudaven. Una vegada distrets, una part del grup els robava.

En un dels furts, els lladres es van arribar a emportar més de 10.000 euros de l'interior d'un dels turismes. Els autors dels fets actuaven en dos grups separats però coordinats, i utilitzaven sempre els cotxes de lloguer per cometre els fets delictius.

En tres mesos, l'organització criminal, que disposava de poder adquisitiu per tal de cometre els robatoris, havia llogat més de 20 vehicles amb una inversió de 6.000 euros.



El primer furt, a Garrigàs

La investigació es va iniciar el passat 23 d'abril a partir d'un furt que es va produir a l'àrea de servei d'Empordà Sud, una petita àrea ubicada al punt quilomètric 35 de l'autopista AP-7 al terme municipal de Garrigàs, a l'Alt Empordà, entre la sortida de Figueres i la de l'Escala-Empúries.

La banda sempre funcionava amb la mateixa estructura. Estava dirigida per un cap i sovint coincidien dos vehicles de cada grup a la mateixa àrea de servei. Una vegada allà, canviaven els ocupants dels vehicles. L'operació la portaven a terme cada tres o quatre dies. Amb aquesta maniobra, segons els investigadors, posaven dificultats per tal de ser detectats per la policia.

Les víctimes també eren escollides segons uns patrons. Els lladres acostumaven a robar a turistes aprofitant el seu desconeixement sobre qüestions legals a l'hora de fer la denúncia. Es tracta de persones que quan els roben es troben desorientades perquè ni coneixen els temes legals ni molt sovint tampoc parlen l'idioma. Aquest tipus de turista, a més, acostuma a portar grans quantitats de diners a sobre per pagar les despeses de viatge sense haver de dependre de les targetes de crèdit i per poder fer front a qualsevol incidència.

Cadascun dels dos grups escollia les víctimes a les àrees de servei entre la frontera i Tarragona. Una part dels integrants de la banda buscava la manera de distreure'ls simulant, per exemple, tenir la roda punxada, mentre que la resta accedia al vehicle i en sostreia tot el que podia. Després fugien i es feia difícil seguir-los la pista.



Allotjats en hostals i hotels

Dels sis investigats que integren el grup criminal, només dos d'ells tenien domicili estable a Catalunya, mentre que la resta s'allotjava de manera temporal en diversos hostals i hotels de diferents poblacions. La majoria dels integrants del grup tenien una mobilitat elevada i residien alhora en tres llocs diferents per tal de no ser descoberts. Per la seva banda, els que vivien en domicilis estables prenien mesures de seguretat molt avançades per evitar ser detectats i seguits.

Els cinc arrestats –amb diversos antecedents a diferents països d'Europa com França, Alemanya i Itàlia– van passar a disposició judicial el divendres 10 d'agost, i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs. A quatre d'ells també els va imposar una ordre d'allunyament de 200 metres de tota l'AP-7 i les seves àrees de servei.



43 detinguts el 2018

Durant l'any 2018, els Mossos d'Esquadra de la Unitat Operativa de Mobilitat han desarticulat fins a tres grups criminals que actuaven a l'AP-7 amb mètodes i víctimes similars. En total s'han detingut fins a 43 implicats en robatoris a l'autopista o àrees de servei.

Segons ha assenyalat la policia catalana, la col·laboració d'Abertis autopistes ha estat molt important a l'hora de portar a terme la investigació.