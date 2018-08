«Ens va costar molt recuperar la normalitat, va ser un cop molt fort»

El responsable de la Comunitat Annour confessa haver-se quedat petrificat al conèixer els responsables de l´esgarrifós episodi, patint alteracions emocionals i de salut durant els primers mesos després de l´atac terrorista.

Ali Yassine és el president de la Comunitat Islàmica Annour de Ripoll des de fa quasi tres anys. A Ripoll hi ha dues associacions islàmiques, amb una mesquita pròpia cadascuna: la Comunitat Annour i la Comunitat El Fath. Yassine va a resar a la mesquita Annour sobretot els caps de setmana, ja que durant els dies laborables treballa i no té tanta disponibilitat.

És en aquest centre islàmic on el suposat cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat mes d´agost, Abdelbaki es-Satty, exercia d´imam. El president de la comunitat es va quedar atònit davant els fets, sense sospitar en cap moment que l´imam que va escollir tindria una cara oculta en el procés de radicalització dels joves del municipi i en l´organització dels atacs terroristes a Catalunya.

Quant de temps fa que va arribar a Ripoll i a què es dedica professionalment?

Vinc de Nador, un poble del Marroc, i fa dotze anys i mig que vaig arribar a Ripoll. Sóc el president de la Comunitat Islàmica Annour del municipi des de fa quasi tres anys i treballo de pintor.

D´on procedia l´anterior imam de la Mesquita Annour, Abdelbaki es-Satty, i quins van ser els motius que el van portar a Ripoll?

L´imam es-Satty procedia també del Marroc. Els imams solen anar a les mesquites a buscar feina, o bé quan una mesquita no té imam, aquesta truca a una altra mesquita o entitat per saber si coneixen alguna persona que podria ser el seu imam. Ell segurament va arribar a Ripoll a partir d´alguna d´aquestes vies.

L´imam tenia alguna altra feina a banda de la mesquita?

Es-Satty només es dedicava a la mesquita, ja que hi havia d´assistir en horaris partits. Les pregàries són cinc vegades al dia, des de dos quarts de sis del matí fins a dos quarts d´onze del vespre a l´estiu. A l´hivern, l´última pregària es fa a les set de la tarda.

Va percebre en algun moment cap missatge radical per part d´es-Satty?

L´imam era un treballador normal, venia i feia la seva feina. Els missatges i discursos també eren normals, tot era normal. Tenia una altra cara fora de la mesquita. La mesquita és un lloc públic on no es podria fer un discurs criminal i radical perquè la gent se n´assabentaria ràpidament. No se sap qui ve a la mesquita, sempre hi ha cares noves.

Què pot dir dels nois de Ripoll, membres de la cèl·lula gihadista?

No venien gaire a la mesquita, no escrivien àrab i no sabien res de la nostra cultura. Alguns dels nois han nascut a aquí i altres van venir quan tenien mesos o pocs anys de vida. Tots ells van créixer a aquí, estaven integrats al cent per cent. La gent deia que eren bons nois.

Sap com l´imam va entrar en contacte amb els joves?

Fa tres anys que soc el president de la comunitat i mai havia vist els joves amb l´imam, mai de la meva vida. No sé com parlava amb ells ni a on es reunien. No hi havia cap sospita, no em vaig assabentar de res, tot era un secret, inclús els pares se senten enganyats. L´any passat vaig parlar amb ells però no vull parlar-hi més perquè, quan ho faig, es reobren les ferides.

Quins motius creu que els van portar a tal radicalització?

Durant aquest any he estat pensant en què volia aconseguir aquella gent, perquè al final no van aconseguir res, no van canviar res. Només han portat dolor per a la comunitat, dolor per al poble i per a les famílies. Això no té cap explicació, el que han fet no té cap sentit.

Quina va ser la seva reacció després dels atemptats?

El noi que conduïa la furgoneta mai havia entrat a la mesquita. Vaig creure que anava drogat o begut i va xocar amb la gent de les Rambles de Barcelona. Però quan van començar a sortir els altres nois, em vaig preguntar què estava passant. L´endemà va venir la policia i em va començar a fer preguntes. Va ser en aquell moment en què la policia em va dir que l´imam podria estar al darrere de tot i em vaig quedar totalment congelat.

Com ha viscut la comunitat aquest últim any després dels atemptats?

Ens va costar molt recuperar la normalitat, va ser un cop molt fort. Ara estem bé, hem recuperat la normalitat i estem treballant normal i corrent com fan la resta de musulmans, que no tenen res a veure amb el que ha fet aquesta gent. Realment, no sé quins objectius tenien. Nosaltres venim a Espanya per treballar, per guanyar-nos la vida, per millorar la nostra situació i ajudar l´economia del país. Ens sentim bé a aquí, aquest és també el nostre país perquè vivim més a aquí que al Marroc, on fa dos anys que no torno.

Com va ser la recuperació del xoc?

Jo vaig estar tres mesos de baixa, malalt, se´m va inflamar un tendó dels nervis, em costava dormir... La veritat és que ho vaig passar malament, sobretot durant la primera setmana: sense dormir, sense menjar, sense pensar en els fills, la meva dona em demanava que anés a comprar i m´oblidava de la compra que havia de fer, etc.

L´anterior imam ja té substitut?

Sí, des de fa un any. Es diu Mohammed El Onsari i té 61 anys. És bona persona i va fent la seva feina bé. Entre setmana jo treballo i no el veig, tot i que durant l´estiu a vegades sí perquè assisteixo a la dar­rera oració, que es fa més tard que a l´hivern. Al cap de setmana sí que ens trobem unes quatre o cinc ­vegades al dia. És un treballador com qualsevol altre, jo controlo l´imam a dins de la mesquita però a fora, com puc jo controlar a la gent? Jo treballo, tinc fills, tinc la meva vida.

Quan va nèixer la Comunitat Annour i quants membres la integren?

La comunitat es va fundar el març de 2016 i actualment compta amb cinc membres que la gestionen. L´altra comunitat de Ripoll, la Comunitat El Fath, en té sis. Les famílies musulmanes a vegades venen a la nostra comunitat i a vegades van a l´altra. Ambdues estan separades per motius de localització.

Quines són les activitats més destacades que celebren?

A la comunitat fem una mica de feina entre tots per tirar endavant. Les activitats principals són resar, el sermó del divendres, el Ramadà i les dues festes més importants de l´any, la Festa Aid el Fitr o «festa del menjar», que se celebra quan finalitza el Ramadà, i la Festa del xai. En el si de la comunitat també ensenyem als nens la cultura, l´escriptura i la religió àrab.