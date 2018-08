Investigadors i pescadors de la Costa Brava promouen el consum de peix ric en omega-3

Les confraries de pescadors participaran en un projecte científic per valorar la qualitat del peix que es captura a la Costa Brava, des del punt de vista dels àcids grassos omega-3 que contenen i de la salut de les persones que en mengen. A més del sector pesquer i d'investigadors, la iniciativa també implicarà l'administració, peixateries, restaurants especialitzats, plantes de processament de peix i menjadors escolars.

L'objectiu és elaborar una Guia Omega 3 del litoral gironí i aplicar el projecte a cada sector implicat per tal d'aprofitar el màxim possible aquests àcids grassos, beneficiosos per a la salut i presents en les captures dels pescadors. Es vol millorar l'aprofitament d'espècies poc valorades però amb un alt contingut d'omega-3 com són el sorell o la melva, pel que fa a les varietats tradicionals de la zona, o l'alatxa o el trencahams, entre les que augmenten la seva presència a causa del canvi climàtic; així com aprofitar òrgans com ara el fetge per a la cuina o per utilitzar-los com a complements alimentaris.

Els Grups d'Acció Locals Pesquers (GALP) Costa Brava impulsen aquesta iniciativa, que s'ha batejat amb el nom dels àcids grassos que es volen promoure, omega-3, i que disposa de finançament de la Generalitat i del Fons Europeu Marítim i la Pesca de la UE.

El treball científic està liderat per investigadors de l'Institut d'Ecologia Aquàtica i de la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona; aquesta última la van crear l'any passat la UdG i l'Ajuntament de Roses amb el patrocini de la Confraria de Pescadors de Roses i el Gremi de Peixaters de Catalunya.

Al costat dels gironins també treballaran científics de l'Institut de Ciències del Mar, adscrit al Consell Superior d'Investigacions Científiques (ICM-CSIC), i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).



Conservar les poblacions de peixos

Entre els objectius concrets del projecte hi ha avaluar el contingut en àcids grassos omega-3 de les espècies més valorades de la Costa Brava –que es pesquen amb diferents mètodes com la pesca d'arrossegament, de teranyina o encerclament i artesanal– i les menys apreciades, en referència tant als peixos tradicionals que han quedat en desús com els foranis, a l'alça pel canvi climàtic.

A la fase d'avaluació la seguirà la proposta de mesures per a la conservació i la promoció de la pesca sostenible. A aquest propòsit s'hi afegirà l'esmentat aprofitament dels omega-3 «alternatius», a partir de l'ús d'espècies poc valorades o d'òrgans vitals amb un elevat contingut d'aquests àcids grassos. Finalment, es divulgaran els resultats per tal que els coneguin i els apliquin tots els sectors implicats en la pesca, la comercialització, el tractament del peix i el seu consum; és a dir, els pescadors, les peixateries, les plantes de processament o els menjadors escolars, com a espai des del qual es vetlla per la salut pública.