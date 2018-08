Olot aprova noves regles pel retorn del mercat al Firal

Les parades de productes de proximitat i ecològics seran les que ocuparan la part central del mercat quan torni al Firal d'aquí a un mes. Des de l'inici de les obres, fa un any, les parades de fruita, verdura i planter estan a la plaça Balmés i els carrers que l'envolten. La nova ubicació és un dels canvis més evidents que marca el nou reglament del mercat dels dilluns al Firal.

Abans de tornar a la seva ubicació de sempre, el Firal, l'Ajuntament va aprovar per unanimitat unes regles que, segons va dir el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PDeCAT), estan pensades per convertir el mercat d'Olot en el millor de Catalunya.

El reglament es divideix en quatre apartats: distribuir les parades segons la tipologia dels productes, donar prioritat als vianants, fer un mercat net i verd i potenciar l'atractivitat del mercat.

El primer apartat recull la voluntat de donar més protagonisme als productors amb procucte ecològic i de proximitat. El segon suposarà el canvi de la ubicació dels camions, els quals aniran a la zona del Morro i de darrere la plaça de braus. Els camions amb botiga estaran concentrats a la zona del Firal petit, on el terra és més resistent. La intenció del consistori és evitar incomoditats als vianants.

El tercer apartat suposarà dotar els paradistes de contenidors amb xip i matricula per identificar els usuaris i poder avaluar el reciclatge. Segons va explicar Vayreda, intentaran convèncer els paradistes dels avantatges de no fer servir bosses de plàstic.

Finalment, faran que els tendals no sobresurtin dels taulells de venda i no molestin els compradors. Per això, faran treure les carpes i els ferros i plantejaran colors i teixits comuns per a les parades. També introduiran un faldó a les parades amb una gamma cromàtica similar.

Els cost dels canvis serà assumit pels paradistes, però tindran l'opció d'acollir-se a una línia d'ajuts de l'Ajuntament que serà publicada entre setembre i octubre. El consistori té previst invertir-hi 35.000 euros en ajuts.