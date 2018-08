Detingut a Empuriabrava un fugitiu francès

La Guàrdia Civil de Girona va procedir a la detenció a la zona de Castelló d'Empúries a una persona de nacionalitat francesa per una ordre internacional de recerca i detenció per la seva extradició a aquest país.



La Guàrdia Civil en l'àmbit de la cooperació policial Europea, va tenir coneixement a través de la Gendarmeria Nacional Francesa, que un ciutadà Francès buscat per aquest país, constant-li 1 OEDE (Ordre Europea de Detenció i Lliurament), per estar directament relacionat amb una organització criminal dedicada al robatori en caixers, podria estar temporalment en territori espanyol.

Agents dels EDOA (Equips Contra Delinqüència Organitzada i Antidrogues) de la Guàrdia Civil de Girona van començar el passat mes de juny la denominada "Operació Saluro" i després de demanar dades de diverses persones de nacionalitat francesa residents a la zona, van centrar les seves indagacions en un home amb trets físics que coincidien amb la descripció de les autoritats Franceses.

La nit del passat dia 9 d'aquest mes agents de la citada unitat va procedir a identificar el sospitós que va mostrar una documentació falsa el que va fer que es comprovés les seves empremtes digitals que van coincidir amb la persona reclamada a França.

Per tot això es va procedir a la seva detenció per la seva posada a disposició judicial per a inici d'extradició