L'aeroport de Girona guanya un 2,3% de passatgers durant el juliol

L'aeroport de Girona ha guanyat un 2,3% de passatgers durant el juliol i ja supera el milió en l'acumulat del 2018. En concret, segons recull l'estadística d'Aena, al llarg d'aquests set mesos hi ha hagut 1.152.052 persones que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar (Selva). Les dades recullen, sobretot, la preeminència innegable de la temporada d'estiu, perquè més de la meitat d'aquests passatgers (en concret, 591.448) s'han enlairat o aterrat des de l'aeroport gironí entre el juny i el juliol. L'aerolínia de baix cost irlandesa Ryanair continua essent -com ja és un clàssic- la que transporta més turistes. Set de cada deu volen amb els seus avions. De totes maneres, de l'estadística també en destaca que el touroperador Transavia ha doblat passatgers d'un mes per l'altre. Pel què fa a operacions, durant el mes de juliol l'aeroport Girona-Costa Brava ha registrat 2.447 aterratges i enlairaments. Són un 13,7% menys en comparació amb el mateix mes de l'any passat; però com que, per contra, augmenten passatgers, això demostra que els avions van més plens.

L'aeroport de Girona ha tancat el juliol amb bons registres de passatgers. Segons recull l'estadística d'Aena, en comparació amb el mateix període de l'any passat, l'increment ha estat del 2,3%. En concret, al llarg del darrer mes hi ha hagut 310.267 persones que han passat per l'aeroport de Girona.

I si es mira l'acumulat del 2018, la terminal de Vilobí d'Onyar ja supera el milió de passatgers (1.152.052). Això, de retruc, també suposa un increment del 3,8% en comparació amb les xifres que s'havien registrat l'any passat.

De totes maneres, l'estadística que periòdicament publica Aena també posa de relleu l'estacionalitat de l'aeroport Girona-Costa Brava. I és que les dades també reflexen com més de la meitat d'aquest milió i escaig de viatgers han passat per la terminal de Vilobí entre els mesos de juny i juliol. En concret, 591.448 dels 1.152.052.

Pel què fa a aterratges i enlairaments, durant aquest juliol des de l'aeroport de Girona s'han fet 2.447 moviments d'avions. Són un 13,7% menys en comparació amb el 2017, però aquest descens d'operacions, lligat a l'increment de passatgers, allò que demostra és que els avions van més plens. L'estadística d'Aena també recull que, en l'acumulat del 2018, s'han fet 10.454 aterratges i enlairaments des de la pista de Vilobí d'Onyar (un 11,9% menys que al 2017).



Gairebé el 74%, amb Ryanair

Com ja és habitual, la majoria dels passatgers que aquest 2018 han passat per l'aeroport de Girona han volat amb avions de Ryanair. I és que l'aerolínia de baix cost irlandesa n'ha arribat a transportar gairebé tres de cada quatre. En concret, el 73,6% (848.745).

A Ryanair la segueixen, tot i que a molta més distància, les companyies i touroperadores Jet2 (que vola a les illes britàniques), Transavia (que ho fa a Holanda), Pobeda (que enllaça Vilobí amb Rússia) I TUI Airways (que ho fa a la Gran Bretanya). Respectivament, al llarg del 2018 han transportat 80.730, 63.143, 47.786 i 29.336 passatgers.

L'estadística també permet veure que, d'un mes per l'altre, l'operador Transavia ha doblat els passatgers transportats des de l'aeroport Girona-Costa Brava. Mentre que al juny hi va haver 15.254 turistes que van volar amb algun dels seus avions, al juliol n'han estat 30.541.

Pel què fa a destins, els més sol·licitats durant el mes de juliol han estat les rutes amb Amsterdam, Manchester, Londres, Birmingham, Rotterdam, Brussel·les i Moscou. Totes elles s'han situat per damunt dels 10.000 passatgers (entre els 17.606 que ha assolit la ruta amb Amsterdam i els 11.117 de la de Moscou).

Per últim, l'estadística d'Aena també permet veure quin volum de mercaderies s'ha mogut des de l'aeroport de Girona. En concret, aquest juliol se n'han transportades 18,13 tones (i en l'acumulat de l'any han estat 112,21).