Quatre ferits en sortir de la via amb un vehicle a la C-65 a Llagostera

Quatre persones han quedat ferides aquest dilluns al migdia en sortir de la via amb un vehicle a la carretera C-65 a Llagostera, segons ha indicat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït poc després d'un quart de tres del migdia al quilòmetre 16 en sentit sud on, per causes que es desconeixen, un vehicle ha sortit de la via i, com a conseqüència, una persona ha resultat ferida greu i tres més lleus. La via ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa fins al voltant de dos quarts de quatre de la tarda, quan s'ha donat pas alternatiu. Fins al lloc s'hi ha desplaçat tres ambulàncies i l'helicòpter del SEM.