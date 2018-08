Girona és la província que genera més quilos de residus per habitant cada dia

Els gironins són els ciutadans catalans que generen més residus cada dia, tant recollits selectivament com fracció resta.

En concret, es tracta d´1,76 quilos de residus al dia, una xifra molt similar a la que assoleix l´Alt Pirineu i l´Aran (1,70) i lluny dels barcelonins, que en generen poc més d´un quilo (1,26). Tot i això, la demarcació presenta un índex més elevat de recollida selectiva bruta anual per habitant (257,07 kg). Es tracta de residus que han estat llençats als contenidors de recollida selectiva, però també s´hi inclouen aquells que s´hi han col·locat erròniament.

Aquestes xifres es desprenen del balanç anual de residus presentat aquest juliol per l´Agència de Residus de Catalunya i que inclou dades estadístiques de residus municipals de l´any 2017. Al balanç també s´hi reflecteix el volum de residus municipals anuals generats, una xifra que en el cas de Girona també és la més alta (641,21 kg per habitant) i s´enfila 16 punts respecte al 2016 (624,46 kg).

Girona se situa una mica per sobre de la demarcació de l´Alt Pirineu i la Vall d´Aran (620,50 kg), a les quals el Camp de Tarragona (591,47 kg). En canvi, la província que genera menys residus per any i també per dia és Lleida, amb poc menys d´un quilo al dia (1,13) i uns 400 quilos l´any (412,50).Si ens fixem en la xifra total de residus municipals generats, Barcelona ocupa el primer lloc amb més de 2 milions de tones de residus (2.335.562), seguida de lluny per Girona, amb 475.429 tones.

Per comarques, El Baix Empordà és la que genera més residus per habitant l´any amb una xifra de 832,67 kg, i que segueix l´Alt Empordà de molt a prop amb 795,54 kg. En canvi, el Gironès és la comarca que menys residus genera, amb 441,65 quilos.



Més recollida selectiva

D´altra banda, també s´ha de tenir en compte que els gironins són els que fan més ús de la recollida selectiva bruta, amb 257,07 quilos per habitant al dia, molt a prop de l´Alt Pirineu i Aran, que en recullen 256,51. En canvi, el càlcul del total dels municipis catalans xifra en un 40,09% de recollida selectiva bruta. La demarcació amb un percentatge més baix de recollida selectiva és Lleida amb un 32,54% dels seus residus).

D´altra banda, cada català va generar al dia 1,4 quilos de residus, una xifra molt similar però lleugerament superior a la del 2016, quan van ser 1,36 quilos. A més, el 2017 es van generar 3,8 milions de tones de residus municipals, un 3% més que el 2016.